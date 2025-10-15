Sport

Cosmin Contra a semnat și va antrena în „Liga Stelelor”! Anunțul oficial al clubului

Cosmin Contra a semnat cu formația din Qatar, Al Arabi, care se află în acest moment pe penultimul loc din clasament. Tehnicianul român revine astfel pe banca tehnică la scurt timp după aventura din Arabia Saudită.
Mihai Alecu
15.10.2025 | 19:49
Tehnicianul român revine pe banca tehnică, asta după ce în vară a fost antrenor al celor de la Al-Kholood pentru doar două săptămâni.

Cosmin Contra a semnat și merge la Al Arabi, în Qatar. Salariu uriaș primit

Acum, acesta, împreună cu stafful său, au ales să accepte oferta venită din Qatar, de la Al Arabi. Cosmin Contra și colaboratorii săi urmează să primească aproximativ 2 milioane de dolari, salariu plus bonusuri de performanță, pentru perioada în care vor activa la echipa arabă.

„Conducerea clubului sportiv Al Arabi a încheiat un contract cu staff-ul tehnic condus de antrenorul român Cosmin Contra, pentru a prelua în perioada următoare conducerea primei echipe de fotbal. Le dorim succes și mult noroc”, a fost anunțul postat pe rețelele sociale de clubul care evoluează în „Qatar Stars League”.

Din stafful său urmează să facă parte Laurențiu Roșu (antrenor secund), Cornel Dobre (antrenor secund), Javi Reyes (preparator fizic), Roberto Sambade (antrenor de portari) și Ruben Rodriguez (performance analist).

Cosmin Contra nu îi iartă pe arabi! Suma uriașă pe care o cere de la Al-Kholood după ce a fost dat afară prematur

Aventura pe care Cosmin Contra a avut-o în Arabia Saudită, la Al Kholood, a fost de-a dreptul incredibilă. Românul a stat doar două săptămâni, asta după ce conducerea echipei s-a schimbat și a dorit să aducă un alt tehnician. Astfel, românul a fost dat afară și cere acum despăgubiri de 2 milioane de dolari.

De-a lungul carierei, Cosmin Contra a avut mai multe aventuri intersante. În România, acestea le-a pregătit pe Dinamo, Poli Timișoara și Petrolul, iar în străinătate a fost pe banca celor de la Getafe, în La Liga, dar și la Al Ittihad sau Al Damac, tot în zona arabă. Acesta a fost, de asemenea, și selecționerul României, în perioada 2017-2019.

