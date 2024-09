Cosmin Contra a spus la ce trebuie să mai lucreze Andrei Rațiu pentru a prinde un transfer la Atletico Madrid: ”Mai are mult de tras”

După ce a impresionat la EURO 2024, internaționalul român a devenit titular la Rayo Vallecano și a avut evoluții excelente în acest start de sezon. Iar acest lucru .

Dorit de Atletico, Andrei Rațiu a primit sfaturi de la Cosmin Contra

Fostul fundaș dreapta al naționalei României, Cosmin Contra, care a făcut carieră în fotbalul din Spania, a analizat posibilitatea unui transfer al lui Andrei Rațiu la Atletico Madrid și crede că acesta mai are mult de muncit.

”Cu toții ne bucurăm că Andrei Rațiu are aceste evoluții în Spania. Eu am zis-o dintotdeauna: când jucătorii noștri vor prinde minute în campionatele puternice, fața naționalei se va schimba.

Este important ca ei să evolueze împotriva unor adversari puternici. Rațiu are un potențial enorm, dar mai are mult de tras. Eu știu ce zic, am jucat în Spania, trebuie să rămâi concentrat la fiecare meci.

O spun încă o dată: e crucial ca fotbaliștii noștri să joace, să-și găsească un loc de titular, fie că e Spania, Anglia, Germania sau Italia. Doar așa pot crește în valoare”, a declarat Contra, pentru .

Rațiu, gol și pasă decisivă în ultimele două meciuri

Atletico Madrid nu este singurul club interesat de achiziționarea lui Andrei Rațiu. Brighton, Atalanta sau Villarreal s-au interesat și ele de internaționalul român pe care Rayo Vallecano cere 10 milioane de euro.

Fundașul dreapta român a început în forță noul sezon din La Liga și , în etapa a 5-a.

Rațiu, care este cotat la 3.000.000 de euro, a fost desemnat cel mai bun jucător al întâlnirii și a fost lăudat de presa spaniolă pentru calitatea jocului său atât în defensivă, cât și în ofensivă.

Internaționalul român și-a continuat evoluțiile fantastice și pentru Isi Palazon, în remiza pe care Rayo Vallecano a scos-o acasă, scor 1-1, cu Atletico Madrid.