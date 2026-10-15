Cosmin Contra, analiză de excepție înainte de U Craiova – Getafe. Detaliul pe care l-a observat la spanioli și care poate complica viața oltenilor

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Universitatea Craiova primește vizita lui Getafe în primul duel din grupa de Conference League, iar Cosmin Contra știe foarte bine ce îi așteaptă pe olteni. Fostul internațional român a petrecut șase ani ca jucător la formația spaniolă și a pregătit-o ulterior mai bine de un an, astfel că are o legătură specială cu echipa din La Liga. Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Contra și-a ales favorita pentru confruntarea europeană, dar i-a transmis și un avertisment lui Filipe Coelho: dacă Getafe deschide scorul, misiunea Universității Craiova va deveni extrem de dificilă.

Cosmin Contra, analiză înainte de Universitatea Craiova – Getafe

Cosmin Contra a analizat pentru FANATIK stilul de joc al lui Getafe și a explicat ce trebuie să facă Universitatea Craiova pentru a evita capcanele pregătite de formația spaniolă. Fostul jucător și antrenor al lui Getafe a vorbit despre importanța primului gol, , șansele oltenilor de a obține un rezultat pozitiv și motivul pentru care, în această confruntare, va ține cu echipa spaniolă.

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Salut, Cosmin. Ce faci, cum este viața ta în Qatar?

– Sunt bine, mulțumesc. Tocmai ce am vorbit cu patronul, m-a sunat înaintea ta și am mai discutat despre ce avem de făcut. Totul este ok.

Urmează un meci important pentru fotbalul românesc, Universitatea Craiova – Getafe. Cunoști cam tot ce înseamnă această echipă, orașul. Ce trebuie să știe Universitatea Craiova înainte de meciul de joi seară?

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– Nu prea am urmărit așa mult Getafe, dar, cunoscându-l pe antrenor și știind maniera lui de lucru, pot spune că Getafe e o echipă foarte arțăgoasă. Nu practică un fotbal extraordinar, dar e o echipă agresivă în multe momente, bine poziționată în teren. Se bazează mult pe mingea a doua. Nu e o echipă care să-ți ia ochii ca fotbal, dar e o echipă practică. Îi place să fie dominată, să nu aibă mingea. E o echipă cu posesie mică pe parcursul meciului. Da, e echipă de Laliga, dar e o echipă de bătut. Nu pot să zic prea multe nici despre Craiova, n-am prea văzut-o nici pe ea la lucru în ultimul timp. Nu știu ce formă are, dar e echipa campioană, singura din România care joacă în cupele europene și sperăm să facă un rezultat bun.

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Ca să nu cadă în această capcană a lui Getafe, ar fi indicat ca Universitatea să nu domine meciul sau, cel puțin, să nu aibă acea posesie prelungită pe care o are aproape de fiecare dată?

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– Dacă cei de la Craiova așa sunt obișnuiți, să domine sau să aibă posesie, garantat la fel va fi și cu Getafe. Ei trebuie să-și facă jocul lor, nu să se dea după adverrsar. , știe să pregătească meciul ăsta. Sunt sigur că a vizionat Getafe și că va alege cea mai bună tactică pentru ca echipa lui să câștige. Nu am niciun dubiu în sensul acesta.

Avertismentul lui Cosmin Contra pentru Filipe Coelho: „Dacă face Getafe 1-0, va fi foarte greu!”

Dacă va înscrie prima Getafe, cât de greu îi va fi Craiovei să întoarcă?

– Foarte greu, chiar foarte. E o echipă care nu marchează multe goluri, nici nu prea primește. De multe ori câștigă cu 1-0, iar dacă nu reușește să înscrie multe meciuri se încheie 0-0. Bordalas e un antrenor care pune accentul foarte tare pe faza de apărare în primul rând. Dacă vor ajunge printr-o fază fixă cu mingea la jucătorul din față, care, până la urmă, are calitate, da, e ok. Dacă face Getafe 1-0, va fi foarte greu pentru Craiova să mai obțină ceva din acel meci.

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Poate fi și duelul antrenorilor Coelho – Bordalas?

– Întotdeauna, într-un meci de fotbal, inspirația unui antrenor poate decide un meci. De aceea zic că este important ca antrenorul să fie inspirat pe margine, mai ales în momentul în care face schimbări sau când pregătește meciul. Până la urmă, depinde un pic și de ziua pe care o au jucătorii tăi. Una e să pregătești un meci, apoi vine ora jocului și poate jucătorii nu sunt foarte concentrați sau nu aplică așa cum trebuie planul tactic. Tu, ca antrenor, depinzi și de ziua pe care o prind jucătorii tăi. Dar, pe parcursul unui meci, poate fi un duel al antrenorilor, în funcție de cum decurge și jocul.

Cosmin, dacă ai fi azi pe banca Universității Craiova, care ar fi primul lucru pe care l-ai pregăti special pentru acest joc?

– N-aș putea să-mi dau cu părerea. E o întrebare ipotetică destul de dificilă pentru mine. Craiova joacă de un an și ceva în sistem cu 3 fundași centrali, cu mulți jucători care ajung în preajma careului. Au atacanți foarte buni, asta se vede. Acum nu sunt în măsură să dau sfaturi, pentru că nu am văzut meciurile celor două echipe și să-mi dau cu părerea ipotetic nu ar avea rost. Cred că este acolo, la Craiova, un antrenor capabil să citească jocul lui Getafe, un antrenor care a reușit Eventul. Cu siguranță va reuși să pregătească jocul foarte bine.

Cosmin Contra, verdict înainte de U Craiova – Getafe: „Și un egal ar fi pozitiv!“

A semnat Dani Carvajal cu Getafe, marea vedetă de la Real Madrid. Cum vezi această mutare?

– Auzisem că era posibilitatea să vină la Getafe. În mod sigur Carvajal nu va face parte din lot pentru meciul cu Craiova. Stați liniștiți, cu siguranță nu va juca Dani Carvajal la Craiova.

Ar fi și o remiză un rezultat pozitiv pentru Universitatea Craiova?

– Pentru mine, să încep cu un egal într-o grupă destul de grea, împotriva unei favorite, nu ar fi rău deloc. Tot ce înseamnă să nu pierzi, pentru mine este un rezultat pozitiv. Eu văd și un rezultat de egalitate ca fiind un lucru pozitiv pentru Universitatea Craiova.

Cosmin Contra, amintiri speciale de la Getafe

Cosmin, spune-ne o amintire plăcută de pe timpul când erai la Getafe.

– Sunt multe clipe plăcute la Getafe, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Am avut norocul să trăiesc cea mai bună epocă din istoria recentă a clubului. Am avut două finale de Copa del Rey și un sfert de Cupă UEFA. Ca antrenor, am reușit miracolul de a salva echipa de la retrogradare când nimeni nu mai credea asta. Am șase ani ca jucător și aproape un an ca antrenor acolo, ani extraordinari. Am avut rezultate pe care nu credeam că le pot avea la o echipă precum Getafe. Știu că președintele și-a dorit mult după acel sfert de finală în Cupa UEFA să revină într-o cupă europeană. Lui îi plac meciurile europene și cred că îi va transmite acest lucru antrenorului, iar apoi jucătorilor. Va fi un meci complicat, dar văd Craiova capabilă să scoată un rezultat pozitiv, ceea ce ar fi bine pentru țara noastră.

„În meciul acesta o să țin cu ei!” Cosmin Contra și-a ales favorita

Ești mai mult de partea Craiovei sau a lui Getafe în acest meci?

– Nu pot să zic, pentru că n-am jucat la Craiova și nu pot spune că sunt de partea lor. Ar trebui să discutați cu Gică, a avut și el un moment extraordinar la Getafe. Sunt sigur că e mai mult cu Craiova decât cu Getafe, eu trebuie să fiu invers, mai mult cu Getafe decât cu Craiova. Am petrecut ani buni acolo și pot spune că în meciul acesta o să țin cu Getafe. Gică va ține cu Craiova, deci ne-am împărțit cumva.