Cosmin Contra anunță că a semnat un nou contract: „Mi-am câștigat acest drept”

Cosmin Contra a semnat prelungirea contractului cu Damac pentru încă un sezon. Saudiții au terminat pe locul 10 în clasament, însă . Totuși, arabii s-au hotărât să-i acorde o nouă șansă antrenorului român.

Cosmin Contra anunță că a semnat un nou contract cu Damac

Cosmin Contra a preluat banca lui Damac în martie 2023. În actuala stagiune, formația la care evoluează și Nicolae Stanciu a atins la un moment dat locul 5 în clasament. Totuși, în urma rezultatelor înregistrate în 2024, Damac a terminat sezonul pe locul 10 în clasament.

. În ciuda seriei nefaste, Cosmin Contra și-a îndeplinit obiectivul pe banca lui Damac, iar saudiții i-au extins contractul lui Contra până în iunie 2025.

„Acum doar ce-am terminat un campionat foarte complicat în Arabia Saudită, mi-am îndeplinit obiectivul cu foarte mult timp înainte, ceva probleme la echipă. Am renovat încă un an contractul.

„Mi-am câștigat dreptul ăsta. Încerc să fac încă o minune”

Acum am nevoie de odihnă, am nevoie să-mi recuperez energiile pentru următorul campionat care va fi mult mai dificil. Mă odihnesc, simplul fapt că stau aici acasă și fac lucruri care mă relaxează îmi e de folos.

Eu cred că mi-am câștigat dreptul ăsta. Negocierile sunt complicate cu cei de acolo. Am câștigat dreptul de a mai continua încă un an, am făcut minuni, la un moment dat eram pe locul cinci. Am terminat un pic în genunchi campionatul, dar numai eu știu ce dificultăți am avut.

Îmi recuperez cât mai bine forțele și să încerc să fac încă o minune la echipa la care sunt. Dacă timpul îmi va permite, voi merge în Germania pentru a vedea un meci al echipei naționale, să văd cum stau cu timpul”, a declarat Cosmin Contra, potrivit .

Cosmin Contra, 47 de meciuri pe banca lui Damac

Cosmin Contra a adunat 47 de meciuri pe banca lui Damac, dintre care 15 victorii, 13 egaluri și 19 înfrângeri. Înainte de aventura la Damac, fostul selecționer al României a antrenat-o pe Al-Ittihad, cu care a ratat dramatic câștigarea titlului în sezonul 2021/2022.

Cosmin Contra îl pregătește la Damac pe Nicolae Stanciu. Căpitanul naționalei de fotbal a României a fost transferat de saudiți în toamna anului 2023 de la Wuhan Three Towns pentru 2,5 milioane de euro.