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Cosmin Contra (50 de ani) a părăsit fotbalul românesc după ce a încheiat colaborarea cu Dinamo București, în 2020. De atunci, tehnicianul lui Al Arabi a activat numai în fotbalul din zona arab. FANATIK a stat de vorbă cu fostul ”tricolor” despre gândurile sale legate de fotbalul din România.

Cosmin Contra se implică la un club de tradiție din România

Întrebat despre o posibilă revenire la un club din țară, Cosmin Contra a făcut un anunț neașteptat. Deși antrenorul echipei din Qatar nu se gândește, în prezent, la a prelua banca tehnică a unui club din România, nu stă departe de fotbalul din țară. Cosmin Contra este implicat în proiectul echipei sale de suflet, la care a debutat în fotbalul mare.

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”Pentru mine, singurul lucru în care sunt implicat în România la nivel de fotbal sunt implicat la Poli Timișoara. Încerc să ajut clubul la care am debutat când am fost copil, să revină acolo unde cred eu că merită Timișoara: să fie în prima ligă. Cu construirea noului stadion, cu ajutorul unor sponsori, cu implicarea Consiliului Bănățean, care e extraordinară și chiar a făcut ce mi-a zis că va face”, a spus Cosmin Contra, pentru FANATIK.

Tehnicianul român este încrezător în . Astfel, Cosmin Contra crede că Poli Timișoara poate reveni în SuperLiga, dar și să revină în cupele europene, după o pauză de aproape două decenii.

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”Domnul Simonis, din prima întâlnire pe care am avut-o cu el, mi-a dat încredere și chiar realizează ce își propune și sperăm că anul ăsta Poli să revină acolo unde e locul: în prima ligă. De ce nu, pe viitor, să revină și în cupele europene. În momentul de față, sunt implicat la Timișoara și, chiar dacă sunt așa de departe de ei, vorbesc cu ei. Îmi doresc din toată inima să ajut fotbalul timișorean să revină acolo unde e locul”, a continuat antrenorul lui Al Arabi.

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2010 este anul în care Poli Timișoara a avut ultima prezență în cupele europene

în care Poli Timișoara a avut ultima prezență în cupele europene Manchester City a fost ultimul adversar al ”alb-violeților” din competițiile continentale

Jucătorul și antrenorul Cosmin Contra a debutat la Poli Timișoara

Cariera actualului antrenor al lui Al Arabi este strâns legată de clubul de pe ”Dan Păltinișanu”. În culorile alb și violet, Cosmin Contra a debutat la nivel de seniori, în 1994. Fundașul și-a făcut prima apariție pe 14 ianuarie, într-un duel contra celor de la UTA Arad, 1-0, în SuperLiga. La finalul stagiunii, Poli Timișoara s-a clasat pe locul 17 din 18 și a retrogradat în divizia secundă.

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Cosmin Contra a mai petrecut un an în curtea bănățenilor, reușind revenirea în SuperLiga. a încheiat sezonul 1994-1995 pe primul loc în Liga 2, cu 78 de puncte. Totuși, finalul acelei stagiuni a adus și plecarea fundașului de la echipă. Cosmin Contra a fost transferat de Dinamo București, iar, ca jucător, nu a mai revenit la Timișoara.

Întoarcerea sa la Poli a avut loc 15 ani mai târziu. În 2010, Cosmin Contra a semnat cu echipa de pe ”Dan Păltinișanu”, în calitate de antrenor principal. La fel ca atunci când se afla în teren, tehnicianul a debutat cu dreptul la Timișoara. Echipa sa s-a impus, în etapa 8 din SuperLiga, împotriva Sportului Studențesc, 2-1.