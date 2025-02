Cosmin Contra, aproape de revenirea pe banca tehnică! Detaliul care l-a dat de gol pe fostul selecționer. Exclusiv

Cosmin Contra , dar după ce a stat pe margine două luni este pregătit să înceapă o nouă aventură în fotbalul saudit.

Cosmin Contra ar putea reveni în Arabia Saudită

Formația Al Taawon se află în căutarea unui antrenor care să preia echipa în plin sezon. După ce , FANATIK a aflat că oficialii clubului s-au reorientat către un alt fost selecționer al naționalei României, Cosmin Contra.

Șeicii echipei aflate pe locul 10 în campionatul Arabiei Saudite și-au dorit foarte mult să-l aducă pe Iordănescu jr. în acest moment, însă acesta le-a transmis că .

Fără prea mult timp la dispoziție, conducătorii lui Al Taawon au mers pe varianta Cosmin Contra și sunt șanse foarte mari ca tehnicianul în vârstă de 49 de ani să preia echipa cât de curând, împreună cu staff-ul său.

Cel mai clar indiciu al faptului că ”Guriță” este alesul arabilor o reprezintă faptul că pe banca celor de la Al Taawon la partida din Qatar cu Al Wakra, din prima manșă a optimilor de finală din Liga Campionilor Asiei 2, echivalentul Europa League, se află Laurențiu Roșu.

Acesta este antrenorul secund pe care Cosmin Contra l-a avut la mai toate formațiile unde a mers. Prezența lui Roșu pe banca celor de la Al Taawon arată clar că urmează ca în cel mai scurt timp Contra să preia echipa.

De ce a plecat Contra de la Damac

După ce s-a despărțit de Damac, Cosmin Contra a dezvăluit faptul că l-au reprezentat problemele financiare și faptul că nu-i mai putea ține concentrați pe jucători din această cauză.

”A fost o perioadă foarte stresantă pentru mine și, în final, am văzut că nu mai rezist. Am dat totul pentru Damac dar, când am văzut că nu mai pot lucra, am luat decizia să mă întorc acasă. N-am vrut să plec de la Damac, dar, ca să rămân, aveam nevoie de un mediu bun, ca să pot lucra.

Ceea ce n-a mai fost posibil, din păcate. Mai ales că, din cauza problemelor financiare, nu mai aveam puterea de a-i motiva pe jucători. Îmi vreau banii. Dar, în ciuda problemelor care m-au făcut să plec, per total, am avut o experiență bună la Damac. Am format o echipă bună și, spun încă o dată, dacă problemele financiare erau rezolvate de club și acum eram la Damac”, a declarat tehnicianul.

22 septembrie 2017 – 18 noiembrie 2019 este perioada în care Contra a fost selecționerul naționalei României

18 decembrie 2024 este data la care Cosmin Contra s-a despărțit de Damac