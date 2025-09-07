Cosmin Contra, avertisment pentru Mircea Lucescu și „tricolori” înainte de Cipru – România: „Orice echipă ne poate pune probleme”. Ce a spus despre înfrângerea contra Canadei

Fostul internațional crede că reprezintă un rezultat prea dur la modul în care a arătat jocul per total. De asemenea, a punctat și că a fost vorba despre un context special, cu anumite probleme de lot avute de selecționerul Mircea Lucescu.

Cosmin Contra, declarații înainte de Cipru – România: „Fiecare accidentare și absență au contat contra Canadei”

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul fundaș dreapta a vorbit și despre și a apreciat că este posibil ca și această echipă să le pună probleme destul de mari „tricolorilor” în anumite condiții.

„3-0 cu Canada e un scor dur. Fiecare accidentare și absență se pare că au contat dacă am pierdut de maniera asta și jocul a avut de suferit. Se pare că nu avem un înlocuitor pentru Drăgușin în apărare.

E clar că și pentru Burcă acum e greu după ce a venit din China. Multe ore de zbor și nu e ușor să te adaptezi repede la fusul orar. Lucrurile sunt un pic mai complicate. E valabil și pentru Alex Mitriță.

Meciul ăsta ar putea să îi demoralizeze, dar și să îi ambiționeze cu Cipru. Depinde de ei cum vor gestiona situația. Poate fi și un moment de trezire sau să îi influențeze negativ. În mod normal ar trebui să îi ambiționeze eșecul contra Canadei.

Cum vede fostul selecționer duelul din Cipru: „Orice echipă ne poate pune probleme”

Acest meci cu Cipru e capital și după ultimele rezultate nu mai avem voie să facem niciun pas greșit. Chiar dacă vom câștiga toate meciurile nu ne asigură calificarea. Trebuie să învingem dacă vrem să mai avem șanse.

Niciun meci nu e ușor în momentul de față. Austria a câștigat greu cu Cipru. Din ce am văzut eu, orice echipă ne poate pune probleme. E alt meci față de cel de la București.

23 de milioane de români sunt alături de ei. Asta trebuie să știe jucătorii echipei naționale. Sunt sigur că sunt responsabili și conștientizează importanța meciului cu Cipru. Eu cred că vom câștiga și o să aibă un efect pozitiv dușul rece cu Canada.

Nu vreau să îmi dau foarte mult cu părerea despre jucători și alte lucruri pentru că și când eram eu selecționer mulți își dădeau cu părerea și crede-mă că nu era aceea realitatea”, a spus Cosmin Contra pentru FANATIK.