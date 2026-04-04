Cosmin Contra continuă seria excelentă din campionatul Qatarului. Al Arabi s-a apropiat de podium după victoria cu ultima clasată. Video

Lucrurile par că s-au mai liniștit în zona Golfului din punctul de vedere al războiului declanșat în Iran, astfel că fotbalul și-a reintrat în drepturi. Iar Cosmin Contra a reușit o victorie mare cu Al Arabi în ultimul meci din campionatul Qatarului.
Formația tehnicianului român, care venea după o eliminare dramatică în semifinalele Cupei Qatarului, s-a deplasat pe terenul ultimei clasate, Al-Shahaniya, în etapa a 20-a a campionatului, și a obținut o victorie extrem de importantă în lupta pentru Top 3, care asigură prezența în sezonul viitor în competițiile continentale.
În ciuda unei dominări teritoriale, Al Arabi nu a reușit să-și creeze ocazii de gol în prima repriză și la pauză s-a intrat cu 0-0. Echipa lui Cosmin Contra a ieșit mult mai motivată de la cabine, dar golul a tot întârziat să apară.
În cele din urmă, oaspeții au deschis scorul prin spaniolul Pablo Sarabia (75), care a reluat în plasă o centrare excelentă a lui Abdulla Maarafiya. Al Arabi s-a impus în final cu scorul de 2-0, după ce în minutul 10 al prelungirilor camerunezul Karl Toko Ekambi a împins în poartă o minge venită de la Jordan Veretout.
În urma acestui succes, formația antrenorului român a urcat pe locul 5 în clasament, cu 31 de puncte, la egalitate cu Al-Rayyan, dar cu golaveraj inferior. Lider este Al-Sadd, cu 38 de puncte, urmată de Shamal, cu 34 de puncte și un joc mai puțin disputat, și Al-Gharafa, echipa lui Florinel Coman, tot cu 34 de puncte.
Pentru Al Arabi urmează două partide pe teren propriu în campionatul Qatarului. Miercuri, 8 aprilie, de la ora 18:30, va primi vizita lui Qatar SC, pentru ca apoi luni, 13 aprilie, de la ora 20:30, să întâlnească pe Al Sailiya.
Cosmin Contra a lăsat o impresie excelentă pe banca tehnică a lui Al Arabi, iar șeicii nu au stat pe gânduri și i-au prelungit contractul. Înțelegerea tehnicianului român expira la finalul acestui sezon, dar a semnat până în vara anului 2028.
Prelungirea a adus cu sine și o mărire de salariu. Dacă până acum câștigul era de 1,7 milioane de dolari pe sezon, odată cu noul contract ”Guriță” va încasa la 2,5 milioane de dolari anual. Din această sumă, antrenorul va trebui să-și plătească și colaboratorii.