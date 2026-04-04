Cosmin Contra continuă seria excelentă din campionatul Qatarului. Al Arabi s-a apropiat de podium după victoria cu ultima clasată. Video

Cosmin Contra își continuă parcursul foarte bun în campionatului Qatarului. Al Arabi a reușit un succes extrem de important și s-a apropiat de primele poziții.
Traian Terzian
04.04.2026 | 08:00
Cosmin Contra continua seria excelenta din campionatul Qatarului Al Arabi sa apropiat de podium dupa victoria cu ultima clasata Video
Cosmin Contra, o nouă victorie cu Al Arabi în Qatar. Sursă foto: @alarabi_club
Lucrurile par că s-au mai liniștit în zona Golfului din punctul de vedere al războiului declanșat în Iran, astfel că fotbalul și-a reintrat în drepturi. Iar Cosmin Contra a reușit o victorie mare cu Al Arabi în ultimul meci din campionatul Qatarului.

Cosmin Contra, un nou succes cu Al Arabi în Qatar

Formația tehnicianului român, care venea după o eliminare dramatică în semifinalele Cupei Qatarului, s-a deplasat pe terenul ultimei clasate, Al-Shahaniya, în etapa a 20-a a campionatului, și a obținut o victorie extrem de importantă în lupta pentru Top 3, care asigură prezența în sezonul viitor în competițiile continentale.

În ciuda unei dominări teritoriale, Al Arabi nu a reușit să-și creeze ocazii de gol în prima repriză și la pauză s-a intrat cu 0-0. Echipa lui Cosmin Contra a ieșit mult mai motivată de la cabine, dar golul a tot întârziat să apară.

În cele din urmă, oaspeții au deschis scorul prin spaniolul Pablo Sarabia (75), care a reluat în plasă o centrare excelentă a lui Abdulla Maarafiya. Al Arabi s-a impus în final cu scorul de 2-0, după ce în minutul 10 al prelungirilor camerunezul Karl Toko Ekambi a împins în poartă o minge venită de la Jordan Veretout.

Contra atacă podiumul cu Al Arabi

În urma acestui succes, formația antrenorului român a urcat pe locul 5 în clasament, cu 31 de puncte, la egalitate cu Al-Rayyan, dar cu golaveraj inferior. Lider este Al-Sadd, cu 38 de puncte, urmată de Shamal, cu 34 de puncte și un joc mai puțin disputat, și Al-Gharafa, echipa lui Florinel Coman, tot cu 34 de puncte.

Pentru Al Arabi urmează două partide pe teren propriu în campionatul Qatarului. Miercuri, 8 aprilie, de la ora 18:30, va primi vizita lui Qatar SC, pentru ca apoi luni, 13 aprilie, de la ora 20:30, să întâlnească pe Al Sailiya.

Contract prelungit și mărire de salariu pentru Contra

Cosmin Contra a lăsat o impresie excelentă pe banca tehnică a lui Al Arabi, iar șeicii nu au stat pe gânduri și i-au prelungit contractul. Înțelegerea tehnicianului român expira la finalul acestui sezon, dar a semnat până în vara anului 2028.

Prelungirea a adus cu sine și o mărire de salariu. Dacă până acum câștigul era de 1,7 milioane de dolari pe sezon, odată cu noul contract ”Guriță” va încasa la 2,5 milioane de dolari anual. Din această sumă, antrenorul va trebui să-și plătească și colaboratorii.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
