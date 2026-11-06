Cosmin Contra, criză de nervi pe bancă la al treilea meci consecutiv fără victorie în Qatar. Video

Al Arabi, echipa lui Cosmin Contra (50 de ani) a remizat împotriva lui Al Ahli, în etapa 9 din prima ligă a Qatarului, 2-2. Tehnicianul român și-a pierdut cumpătul când a simțit că echipa sa este pe cale să facă al treilea pas greșit consecutiv în campionat.
Al Arabi a condus cu scorul de 2-0, pe teren propriu, însă planurile antrenorului român nu au mers așa cum își dorea. În minutul 59, Erik Exposito, jucătorul lui Al Ahli, a trimis un șut puternic, dinafara careului, spre colțul stâng al porții echipei lui Cosmin Contra. Șutul spaniolului l-a învins pe goalkeeper-ul Al Hail, reducând din diferență.
Antrenorul român nu a mai suportat tensiunea și a explodat. În timp ce Erik Exposito celebra reușita, Cosmin Contra a fost zărit de camerele de transmisie în timp ce lansa o rafală de înjurături, fiind foarte nervos pe propria defensivă. Desfășurarea evenimentelor din ultima jumătate de oră a partidei nu a îmbunătățit starea de spirit a lui Cosmin Contra.
Propriii jucători i-au oferit mai multe motive de dezamăgire lui Contra. Al Ahli a egalat, peste numai două minute, prin același Erik Exposito. În minutul 76, Pablo Sarabia a lovit bara transversală a lui Al Arabi. Finalul partidei a fost unul de coșmar pentru antrenorul român. În minutul 90+7, Al Arabi a primit o lovitură de la 11 metri. Totuși, după intervenția VAR, decizia a fost anulată, iar cele două echipe au împărțit punctele la capătul partidei de pe stadionul Grand Hamad.
Al Arabi trece printr-o perioadă slabă, după ce, la capătul etapei a șasea, s-a aflat la doar două puncte în spatele primei clasate. Totuși, seria de trei meciuri consecutive fără succes a adus echipa lui Cosmin Contra până pe locul 4, la patru lungimi în spatele liderului. În această perioadă, Al Arabi a obținut două rezultate de egalitate și o înfrângere.
Erik Expósito pulls one back for Al Ahli in the 59th minute, reducing Al Arabi’s lead to 2-1 in Week 9 of the Doha Bank Stars League.
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— Alkass English (@alkassenglish) November 6, 2026
Pentru echipa antrenorului român urmează, pe 19 noiembrie, deplasarea la Al Gharafa, echipa lui Florinel Coman. Ulterior, Al Arabi va întâlni pe Lusail, pe 27 noiembrie. Programul trupei lui Contra va fi fragmentat. Următoarele dueluri programate vor avea loc pe 26 decembrie și 7 ianuarie 2027, împotriva lui Al Mesaimeer și Lusail, în Cupa Qatarului.