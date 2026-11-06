Cosmin Contra, criză de nervi pe bancă la al treilea meci consecutiv fără victorie în Qatar. Video

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Al Arabi, echipa lui Cosmin Contra (50 de ani) a remizat împotriva lui Al Ahli, în etapa 9 din prima ligă a Qatarului, 2-2. Tehnicianul român și-a pierdut cumpătul când a simțit că echipa sa este pe cale să facă al treilea pas greșit consecutiv în campionat.

Cosmin Contra și-a ieșit din minți la al treilea meci fără victorie din Qatar

Al Arabi a condus cu scorul de 2-0, pe teren propriu, însă planurile antrenorului român nu au mers așa cum își dorea. În minutul 59, Erik Exposito, jucătorul lui Al Ahli, a trimis un șut puternic, dinafara careului, spre colțul stâng al porții echipei lui Cosmin Contra. Șutul spaniolului l-a învins pe goalkeeper-ul Al Hail, reducând din diferență.

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. În timp ce Erik Exposito celebra reușita, Cosmin Contra a fost zărit de camerele de transmisie în timp ce lansa o rafală de înjurături, fiind foarte nervos pe propria defensivă. Desfășurarea evenimentelor din ultima jumătate de oră a partidei nu a îmbunătățit starea de spirit a lui Cosmin Contra.

Propriii jucători i-au oferit mai multe motive de dezamăgire lui Contra. Al Ahli a egalat, peste numai două minute, prin același Erik Exposito. În minutul 76, Pablo Sarabia a lovit bara transversală a lui Al Arabi. Finalul partidei a fost unul de coșmar pentru antrenorul român. În minutul 90+7, Al Arabi a primit o lovitură de la 11 metri. Totuși, după intervenția VAR, decizia a fost anulată, iar cele două echipe au împărțit punctele la capătul partidei de pe stadionul Grand Hamad.

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Cosmin Contra a ajuns la trei meciuri fără victorie

Al Arabi trece printr-o perioadă slabă, după ce, la capătul etapei a șasea, s-a aflat la doar două puncte în spatele primei clasate. Totuși, seria de trei meciuri consecutive fără succes a adus echipa lui Cosmin Contra până pe locul 4, la patru lungimi în spatele liderului. În această perioadă, Al Arabi a obținut două rezultate de egalitate și o înfrângere.

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Erik Expósito pulls one back for Al Ahli in the 59th minute, reducing Al Arabi’s lead to 2-1 in Week 9 of the Doha Bank Stars League. #DohaBankStarsLeague #AlAhli #AlArabi https://t.co/ZYvFTqWyA3 — Alkass English (@alkassenglish)

Pentru echipa antrenorului român urmează, pe 19 noiembrie, deplasarea la . Ulterior, Al Arabi va întâlni pe Lusail, pe 27 noiembrie. Programul trupei lui Contra va fi fragmentat. Următoarele dueluri programate vor avea loc pe 26 decembrie și 7 ianuarie 2027, împotriva lui Al Mesaimeer și Lusail, în Cupa Qatarului.