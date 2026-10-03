Cosmin Contra dă de pământ cu tricolorii: ”Man stătea pe teren, pe Rațiu nu l-am recunoscut. Nu cred că mai e vreo speranță”

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Deși consideră că Gică Hagi are partea sa de vină pentru rezultatele dezastruoase, Cosmin Contra a pus tunurile mai mult pe jucători la FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul consideră că s-a ajuns la un nivel atât de jos și pentru că ”tricolorii” nu mai au valoare.

Cosmin Contra, reacție dură după dezastrul din Polonia

Fost selecționer al naționalei României în perioada 2017-2019, Contra nu s-a ferit scă afirme că este cea mai slabă echipă din ultima perioadă și nu crede că se mai poate face ceva pentru a redresa situația.

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”Din punctul meu de vedere, un meci până la eliminarea lui Drăgușin și după aia, clar, un alt meci. Ceea ce s-a întâmplat ieri, chiar dacă rămâi cu unul mai puțin pe teren, nu poți să pierzi cu 6-0. Până la urmă ești echipa României, ar trebui să ai un pic de orgoliu.

Cei care sunt în momentul de față la conducerea echipei naționale, mă refer la Gică Hagi și staff-ul lui, trebuie să analizeze foarte serios și să vadă ce s-a întâmplat în aceste trei meciuri. E clar că ultimele trei rezultate au făcut ca naționala României să fie cam cea mai slabă din ultimii ani. Ca rezultate, ca joc, ca prestanță, ca atitudine, ca tot ce vrei.

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Și atunci e un semnal de alarmă, pentru că atâta putem și jucătorii echipei naționale sau din Luxemburg. Trebuie să spunem adevărul că aici a ajuns fotbalul românesc în momentul de față și jucătorul român.

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Ce este de făcut în continuare? Nu știu dacă se mai poate face ceva, pentru că, din păcate, se pare că acum nu vine nimic din urmă și nu știm unde ne vom îndrepta, atât la nivel de cluburi, cât și la nivel de echipă națională. Nu știu dacă mai e ceva de făcut”, a declarat Cosmin Contra, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Hagi a greșit sistemul

Actualul antrenor al formației qatareze Al-Arabi consideră că sistemul încercat de Gică Hagi în aceste partide din Liga Națiunilor nu se potrivește profilului jucătorului român, dar crede că fotbaliștii sunt primii vinovați.

”E clar că conducerea tehnică a echipei naționale în momentul de față trebuie să analizeze serios, să vadă dacă poate să continue cu același sistem. Dacă în trei meciuri am primit 12 goluri cu un sistem care nu a fost folosit cam niciodată la echipa națională, ar trebui totuși să ne punem un semn de întrebare dacă profilul jucătorului român poate să se preteze la un asemenea sistem.

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Și de acolo putem să vorbim și de nume, și de jucători, și de tot ce vrei. Dar chiar dacă Gică este responsabil și e clar că trebuie să-și asume aceste trei rezultate, trebuie un pic și jucătorii echipei naționale să facă o analiză proprie.

Eu vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că am fost la echipa națională și am avut un an în care n-am pierdut niciun meci. Din zece meciuri am câștigat opt și am făcut două egaluri. Și chiar și așa am fost foarte criticat, fiind antrenorul care a făcut schimbul de generație. Am debutat 20 de jucători în perioada mea la echipa națională și chiar și așa am fost foarte criticat din toate punctele de vedere.

Cred că în afară de alegerile făcute de Gică Hagi, aici nu vreau să-i iau apărarea, pentru că până la urmă întotdeauna responsabil e antrenorul echipei, dar ar trebui să vorbim un pic mai mult de jucătorii echipei naționale și de orgoliul pe care trebuie să-l ai când îmbraci acest tricou”, a spus el.

I-a făcut praf pe jucători

În analiza pe care a făcut-o la FANATIK SUPERLIGA, Cosmin Contra s-a arătat din echipa națională și i-a dat ca exemplu pe Dennis Man și pe Andrei Rațiu.

”Nu văd acest orgoliu, nu văd această dorință de a schimba lucrurile în bine. Chiar dacă nu mai avem talentele din generațiile precedente, cred că am demonstrat că jucând ca o echipă putem să ne calificăm la un Campionat European, putem să câștigăm cu 3-0 un meci cu Ucraina, care avea jucători extraordinari în momentul ăla, să facem față ca grup, ca echipă.

Dar ce am văzut eu în ultimele trei meciuri oficiale lasă de dorit, pentru că vedem niște jucători ai echipei naționale care intră pe teren, indiferent de numele pe care îl au și unde joacă și cum joacă, care parcă nu-i interesează cu cât pierdem sau de ce pierdem. Nu văd ambiție.

Ieri am rămas în 10 oameni și când rămâi în 10 oameni ar trebui ca toți cei 10 jucători să se sacrifice. Am văzut un Dennis Man mergând. Sunt lucruri care sunt inacceptabile, un Rațiu care joacă bine în Spania… Rațiu e un jucător bun pe atac, dar până la urmă el e fundaș dreapta, e apărător și prima dată trebuie să se învețe să se apere bine și după aia să urce în atac dacă poate.

Sunt lucruri care deranjează și se vede cu ochiul liber și cred că jucătorii care sunt convocați acum la echipa națională ar trebui un pic să bage capul în pământ, să aibă mai multă ambiție, să-și dorească să îmbrace tricoul echipei naționale și să vedem o schimbare când jucăm cu Suedia”, a afirmat Contra.

Sistemul folosit, marea eroare a lui Gică Hagi

Întrebat dacă vede o problemă și o vină mai mare la jucători decât la Gică Hagi pentru aceste meciuri, fostul internațional român a explicat că marea greșeală a selecționerului a fost sistemul folosit.

”Cred că Gică a ales să încerce un sistem pe care l-a folosit mult la Farul Constanța. Un 4-3-1-2, cu mijlocașul din fața apărării care face linie de trei și cu cei trei jucători din atac să rămână sus. Încercăm să facem presing foarte avansat. Nu știu dacă se potrivește profilului jucătorilor români, nu suntem agresivi, nu câștigăm dueluri.

Nu știu dacă noi în momentul de față avem profilul ăla care trebuie să faci un presing avansat sau reacție după pierderea mingii. Ieri am rezistat cu 1-0 până la pauză, dar când vezi că iei două goluri în cinci minute, ca antrenor încerci să schimbi ceva, dar noi am rămas pe același sistem cu 4-3-2. Au ajuns foarte ușor pe margini.

Trebuie să schimbi ceva, bagi 5-3-1 ca să nu fie proporțiile așa mari. Am luat 6-0 și au mai avut ocazii imense. Cine e acolo trebuie să analizeze foarte bine, pentru că ei iau deciziile la nivel tactic, la nivel de alegere a primului 11, de schimbările pe care le fac.

Vina e a tuturor, dar întotdeauna principalul vinovat și cel pe care îl criticăm e antrenorul pentru alegerile pe care le face. Nici mie nu mi-a convenit de foarte multe ori când am fost criticat, de foarte multe ori fără să temei, dar așa suntem.

Eu încerc să analizez cât mai corect, dar până la urmă cred că jucătorii echipei naționale trebuie să-și facă o autoanaliză, să vadă cum se prezintă la meciurile echipei naționale. Ce ar trebui să facă ca să schimbe această dinamică pentru că dacă o vom continua așa nu vom avea nicio șansă pe viitor. Și atunci probabil vom ajunge să ne batem cu Luxemburg, cu San Marino”, a precizat tehnicianul, la FANATIK SUPERLIGA.

Problemele încep de la cluburile din România

Cosmin Contra a explicat că una dintre cauzele căderii fotbalului românesc o reprezintă și faptul că majoritatea cluburilor nu au condițiile necesare pentru a crește fotbaliști pregătiți pentru ce se joacă în ziua de astăzi la nivel mondial.

”Alegerile antrenorului se văd la nivelul primului 11. Putem să discutăm, pentru că întotdeauna după meciuri, întotdeauna văzându-l la televizor, ai alte păreri decât ce simți tu acolo zi de zi. Dar e clar că per ansamblu, ultimele trei meciuri ne-au făcut să ne îngrijorăm pe toți.

Poate chiar ăsta e nivelul fotbalistului român în momentul de față și ar trebui să acceptăm această realitate și să vedem ce se poate face pe viitor. Ce se poate face la nivel de țară și la nivel de creștere a fotbalului, de creare de condiții.

Sunt analizate rezultate, dar nu și ce se întâmplă pe la cluburi. Nu avem infrastructură ca să creștem un jucător la nivelul fotbalului actual. Toată lumea vrea să joace doar când are mingea la picior. Din păcate, fotbalul actual, dacă nu faci ambele faze foarte bine și mai ales faza de apărare, e foarte greu să câștigi meciuri. Ăsta e adevărul.

Și fotbalul actual e un fotbal mult mai fizic decât era înainte. Vorbim aici de câștigarea duelurilor, să stai bine din punct de vedere fizic, să alergi mai mult ca adversarul. Dacă analizăm un pic duelurile câștigate de jucătorii români la acțiuni de unu contra unu, atunci vedem unde suntem în momentul de față și asta se datorează faptului că nu foarte multe cluburi au o infrastructură în care tu să crești jucătorul și să îl dezvolți pentru fotbalul actual.

De ce jucătorul român merge în străinătate și majoritatea n-au minute, nu joacă? Ne-am pus întrebarea asta? De ce jucătorul român merge pe unde merge sau se transferă pe unde se transferă, indiferent că nu mai suntem la nivel de mari echipe, suntem la nivel de echipe din Turcia sau ligile inferioare din Italia, dar de ce nu joacă și la nivelul ăla? Că majoritatea jucătorilor nu joacă titulari, joacă din când în când, nu au constanță în evoluții. Poate nu fac față fizic, tehnic, tactic”, a declarat Contra.

Polonia nu l-a impresionat pe Contra

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, ce simte un selecționer când are o asemenea înfrângere, ținând cont că naționala României a pierdut 0-5 cu Spania în perioada sa, Contra a explicat că nu există termeni de comparație între cele două jocuri.

”Sunt situații diferite, pentru că la meciul ăla din Spania eu am jucat cu opt jucători sub 21 de ani, iar calificarea era compromisă. Și Spania este Spania. Toată lumea mi-a reproșat în acele preliminarii de ce n-am băgat generația care a avut rezultate foarte bune în Italia, la Campionatul European U21.

La meciul din Spania, din 11 jucători opt au fost sub 21. I-am băgat pe toți și la pauză era 4-0. Comparăm echipa Spaniei cu echipa Poloniei, care mie cât s-a jucat 11 contra 11 nu mi s-a părut o națională care să fie de speriat. Ăsta e adevărul.

11 contra 11 nu s-a văzut o diferență mare, chiar dacă ei au jucători care joacă la cel mai înalt nivel. Au un Lewandowski care la vârsta lui îți face diferența pe teren, au 3-4 jucători care joacă la Inter Milano, joacă în Anglia, joacă în Bundesliga, joacă în campionate tari și se vede lucrul ăsta”, spus el.