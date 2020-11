Cosmin Contra, dezvăluiri de ultimă oră: ”Am plătit 20.000 de euro. Acum îmi negociez plecarea”

Antrenorul echipei Dinamo București, Cosmin Contra, a făcut câteva dezvăluiri de ultimă oră din interiorul clubului și a anunțat că își negociează plecarea de pe banca tehnică a ”câinilor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Situația financiară la gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare este una cu adevărat dificilă, după ce investitorii spanioli nu au adus banii promiși, iar FANATIK a dezvăluit că un român stabilit în Spania a venit să-și ceară banii cu care i-a împrumutat pe iberici.

După remiza din restanța cu Astra Giurgiu, Cosmin Contra a lăsat să se înțeleagă că vrea să plece de la Dinamo și a precizat că va avea o discuție în acest sens cu conducerea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dezvăluirile lui Cosmin Contra despre plecarea sa de la Dinamo

”Sunt niște negocieri privind plecare mea și vom vedea ce se va întâmpla. Sunt niște condiții normale… Ceea ce am cerut nu este exagerat. Am cerut ceva de bun simț. Eu am contract și nu îmi voi da demisia”, a dezvăluit Cosmin Contra care este situașia cu posibila sa plecare.

”Vreau să ajungem la o înțelegere pe cale amiabilă ca să plec! Ei își doresc același lucru. Trebuie să ajungem la un numitor comun cât mai repede. Până atunci sunt antrenorul echipei și pregătesc meciul cu FC Voluntari cât mai greu”, a declarat tehnicianul pentru gsp.ro.

ADVERTISEMENT

”O împăcare nu depinde doar de mine. Eu cred că, din partea ambelor părți e această dorință de a ajunge la o înțelegere și fiecare să meargă pe drumul lui. În primele jocuri s-a văzut adevărata față a echipei. Din păcate, situația a devenit tensionată pe zi ce trece. Au fost tot mai multe promisiuni care nu s-au dus la bun sfârșit și s-a ajuns în situația în care suntem”, a continuat el.

”Hai să clarificăm lucrurile de la început, să nu mai fie discuții în care să se spună că eu i-am adus pe spanioli. Singura persoană cu care am vorbit despre acest proiect și de cei care vor cumpăra clubul și în care am avut încredere este Juan Melero”, a spus Cosmin Contra.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nimeni nu a luat un euro de când a venit la echipă”

”Am lucrat la Getafe, când am antrenat în Spania, și mi-a spus că el garantează pentru aceste persoane, că sunt persoane serioase și că vor să facă un proiect extraordinar în România. El mi-a spus că va fi creierul din această operațiune, că el va planifica totul. Știam ce profesionist e și că dacă va fi implicat va fi un proiect bun. Eu am negociat cu Juan Melero, nu cu Pablo Cortacero.

Am venit la Dinamo și mi s-a promis marea cu sarea de către Melero și Cortacero. Mi-au promis că se vor face investiții infrastructură, că se va face o academie nouă, că se face stadionul noi, că vor fi investiții la nivel de echipă… În principiu, la nivel de echipă, s-au adus jucători buni pe contracte bune la nivelul României. Mi s-a promis un proiect foarte serios.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat după, în aceste două luni… Cosmin Contra, jucătorii noi și cei din jurul meu nu au primit niciun măcar un euro! Nimeni nu a luat un euro de când a venit la echipă. În fiecare săptămână au fost promisiuni că vor veni banii și că se vor achita salariile la zi. Dar nu s-a întâmplat.

Eu nu am luat nici măcar un euro. Din contră, am cheltuit 20.000 de euro din buzunarul meu pentru a plăti diverse lucruri. Am plătit anumite lucruri pe la Săftica, în fiecare săptămână dau niște bani de la mine celor care lucrează acolo, bucătarilor, celor care îngrijesc terenul, femeilor de serviciu…

ADVERTISEMENT

Sunt bani dați din buzunarul meu și nu ar fi trebuit să fie dați de mine! Chiar și apartamentul în care stau l-am plătit eu. Am crezut în proiect și am plătit șase luni în avans apartamentul în care stau. Am dat 7.000 de euro pentru că aveam încredere în proiect, pentru că mi-a garantat Juan Melero”, a afirmat tehnicianul.

”Încerc din toate puterile să țin corabia pe linia de plutire”

”Juan Melero a fost îndepărtat din acest proiect! Eu am aflat după trei săptămâni. Am vorbit cu el pentru că a fost singurul în care am crezut și pe care-l cunoșteam. Din păcate, mi-a spus îi pare rău, dar el a fost îndepărtat din acest proiect și nu mai poate să mă ajute. Am întrebat ‘Bun, și cu mine cum rămâne?’ și mi-a spus ‘Trebuie să încerci să faci ce trebuie să faci, dar eu nu pot să te ajut!’. Am rămas cum am rămas…

ADVERTISEMENT

Situația este foarte complicată. Din păcate, nu sunt probleme doar la prima echipă. Există probleme la copii și juniori, la furnizori.. Nu avem bani să luăm pizza după meciuri ca să dăm jucătorilor, cu o zi înainte de meci nu știm dacă avem bani ca să mergem în deplasări! Situația este foarte grea și foarte dificilă! Lumea trebuie să înțeleagă că e o situație dificilă!

De două luni și jumătate mi se întâmplă numai probleme la echipă. Sufăr enorm pentru că am venit cu inima deschisă la Dinamo, am crezut într-un proiect măreț. Încerc din toate puterile să țin corabia pe linia de plutire. Dau bani de la mine… Eu nu am luat niciun euro în aceste trei luni de zile! Lucrurile au degenerat în asemenea hal și nu a depins doar de mine…

Mi s-au promis multe lucruri și s-au făcut puține. Sau chiar deloc. Când voi pleca, voi face o conferință de presă în care voi spune exact situația de la Dinamo și ce am trăit. Și lumea să aprecieze dacă am lucrat în condiții normale sau în unele imposibile”, a încheiat Contra.