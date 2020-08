Cosmin Contra, dezvăluiri despre cariera lui: “Părinţii mei s-au sacrificat!” Pe ce post a jucat prima oară

Cosmin Contra, fostul selecționer al naționalei este văzut drept unul dintre cei mai buni fundași dreapta din întreaga istorie a naționalei României. El a bifat 73 de partide pentru ”tricolori”, dar a și jucat pentru echipe importante din Europa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra a fost intervievat de Robert Niță pe canalul său de ”Youtube”. Contra a făcut mai multe dezvăluiri despre cariera sa. El a povestit că mama și tatăl său au făcut multe sacrificii pentru el, dar și despre omul care i-a transmis pentru prima dată că postul de fundaș dreapta este cel care i se potrivește cel mai bine.

”Guriță” a jucat pentru prima dată la formația de seniori a lui Poli Timișoara în 1993. Pentru a ajunge acolo, Contra a făcut multe sacrificii. În anii în care țara era în comunism se găseau greu încălțări pentru fotbal, iar terenurile erau extrem de grele. Părinții săi au fost cei care l-au ajutat să-și îndeplinească visul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra, dezvăluiri despre cariera lui: “Aveam mereu o pereche de ghete”

”Am făcut multe sacrificii, dar cel mai mult s-au sacrificat părinții mei. Era o perioadă mai grea, știe toată lumea vremurile din anii comunismului…Părinții care nu aveau foarte mulți bani trebuiau să facă multe sacrificii ca tu să ai condiții să joci fotbal.

Multe dintre lucrurile pe care le-am reușit se datorează părinților mei. O să spun mereu lucrul ăsta pentru că știu cât s-au sacrificat ca eu să am tot ce îmi doresc.

ADVERTISEMENT

Nu știu cum făceau părinții mei, dar eu aveam mereu o pereche de ghete pentru antrenament, teniși…Țin minte că ne antrenam pe terenuri unde era foarte puțină iarbă. Ne pregăteam și pe bitum, zgură sau beton”, a spus Cosmin Contra.

Cine l-a pus să joace prima dată fundaș dreapta

Mult timp postul de apărător dreapta a fost doar al lui în națională. Când era mic a jucat pe altă poziție: ”Am început extremă. Eram micuț și foarte slab, dar alergam mult. Nu aveam forță să joc fundaș. Jucam extremă la domnul Arnăutu, la Banatul, când a venit domnul Pigulea să caute jucători pentru Luceafărul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Soția domnului Arnăutu a insistat foarte mult pe lângă domnul Pigulea să mă ia și pe mine. Când am ajuns la București, domnul Pigulea m-a pus să joc fundaș dreapta.

La 14 ani am ajuns la Luceafărul și de atunci lucrurile s-au schimbat. Am plecat la București aproape 4 ani și nu a fost deloc o perioadă ușoară nici pentru mine, nici pentru părinții mei. Primul an a fost foarte greu…Ai mei îmi trimiteau și mâncare…”, a adăugat fostul selcționer.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Avem jucători valoroși, talentați, care pot face față la orice echipă din Europa”

Cosmin Contra nu mai a antrenat de 8 luni după ce și-a anunțat demisia de la naționala României. Cu el antrenor, ”tricolorii” au ocupat poziția a patra în ”preliminariile” pentru Euro 2020. Românii mai au posibilitatea de a se califica în urma barajului. Contra crede că fotbaliștii români au valoare, dar problema lor este că își propun prea puțin.

”Mi-am pus tot timpul obiective. I-am sfătuit și pe jucătorii cu care am lucrat că după ce au atins un anumit obiectiv să-și dorească mai mult, să nu se mulțumească doar cu acel obiectiv. Din păcate, jucătorii din generația de astăzi se mulțumesc cu puțin.

ADVERTISEMENT

Au multe de dat și pot ajunge foarte sus, dar, în multe momente, se mulțumesc doar cu ce au. De aceea nici nu mai ajungem să avem jucători în campionate puternice și la echipe mari. Avem jucători valoroși, talentați, care pot face față la orice echipă din Europa. Trebuie să-și dorească mai mult”, a adăugat Contra.

În cariera sa, Contra a evoluat pentru Poli Timișoara, Dinamo, Deportivo Alaves, AC Milan, Atletico Madrid, West Bromwich Albion, Poli AEK Timișoara, Getafe și FC Timișoara.