Cosmin Contra, discurs dur după 0-2 la Sepsi: ”Mi-e ruşine că port sigla lui Dinamo”

Antrenorul Cosmin Contra a avut un discurs dur după meciul Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Dinamo București 2-0, din etapa a opta din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Câinii” au ajuns la al patrulea eșec consecutiv și se află pe un dezamăgitor loc 14 în clasament, cu doar un punct peste ultimele două clasate.

La scurt timp după terminarea meciului de la Sfântu Gheorghe, fanii lui Dinamo şi-au vărsat năduful pe pagina oficială de Facebook a formaţiei din Şoseaua Ştefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După Sepsi – Dinamo 2-0, discursul lui Cosmin Contra a fost agresiv

”Vreau să-mi cer scuze suporterilor pentru imaginea pe care am dat-o. Îmi este rușine că port sigla asta, că sunt antrenorul echipei. Veneam după o săptămână de analiză și nu mă așteptam la felul cum au arătat jucătorii în seara asta. Sunt fără cuvinte, nu găsesc nimic pozitiv”, și-a început Cosmin Contra discursul după Sepsi – Dinamo 2-0.

”Am fost o rușine de echipă. Nu ar trebui să fie o problemă adaptarea, mai ales că în ultimele trei săptămâni am tot lucrat. Arătăm mult mai rău decât înainte de pauza naționalei. Jucătorii se antrenează foarte bine, nu am ce să le reproșez, dar astăzi am făcut cel mai prost joc al nostru”, a declarat tehnicianul.

ADVERTISEMENT

”Sepsi ne-a dominat din toate punctele de vedere. Ne-a fost frică să jucăm, să nu câștigi un duel este inexplicabil. Vom vedea ce se va întâmpla la meciul următor, dar prefer să joc cu tinerii decât cu cei cu experiență care nu au avut personalitate.

Am început bine meciul, am avut 15 minute bune, dar apoi inexplicabil am luat gol la primul lor șut pe poartă și nu am mai făcut nimic din ce am lucrat la antrenamente. Din păcate, salariile nu joacă. Dacă ar juca salariile am fi în primele trei echipe din România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu s-a liniștit nicio apă din punct de vedere financiar și acum lucrurile sunt foarte neliniștite cu aceste patru înfrâîngeri. Vor fi zile grele pentru mine, sunt la dispoziția clubului. Voi încerca să găsesc soluții și să încerc să schimb fața echipei”, a mai spus Contra.

Antrenorul formației Sepsi, Leo Grozavu, care în vara anului trecut a fost foarte aproape de a o prelua pe Dinamo dar a fost refuzat de Ionuț Negoiță, se află la al treilea succes consecutiv în fața ”câinilor”.

ADVERTISEMENT