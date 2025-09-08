Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv

Fostul selecționer al României a ținut să le felicite pe cele două echipe din Superliga pentru parcursul lor de până acum din acest sezon în cupele europene, cu o mențiune specială pentru antrenorul formației din Bănie.

Cosmin Contra a comentat calificările FCSB-ului și Universității Craiova în cupele europene: „Adversari grei de ambele părți”

El a apreciat că vor avea parte de misiuni dificile în această toamnă în cele două grupe unice, întrucât ambele au parte în principiu de adversari destul de dificili. Cu aceeași ocazie, fostul internațional român a vorbit și despre , dar și despre transferurile făcute de olteni în această vară.

Nu în ultimul rând, fostul fundaș dreapta a fost întrebat și despre revenirea lui pe banca tehnică, el fiind în prezent în continuare liber de contract după

„Și anul trecut FCSB a avut adversari puternici și e al doilea an când sunt în grupa de Europa League. E o performanță extraordinară.

Îl felicit și pe Mirel Rădoi pentru parcursul pe care l-a avut în campionat și în Conference League. Este foarte important ca două echipe să ajungă în grupele competițiilor europene. Le urez succes și să ajungă cât mai departe. Sunt adversari grei de ambele părți.

Baiaram e un jucător bun, dar e clar că sunt echipa momentului și e unul dintre jucătorii care au avut un start de sezon extraordinar.

Sunt pe primul loc și înseamnă că toate transferurile au fost bune și jucătorii s-au adaptat rapid. Pare că s-au făcut lucrurile bine, dar contează la sfârșitul sezonului ce se va întâmpla și dacă achizițiile au fost bune.

Cosmin Contra nu se mai grăbește să preia o altă echipă: „Sunt lucruri care nu au depins de mine”

Eu deocamdată sunt în vacanță. Vom vedea pe viitor dacă revin. Momentan nu am nicio discuție și vreau să mă liniștesc după ce mi s-a întâmplat la ultima echipă.

Sunt lucruri care nu au depins de mine și vedem ce urmează pentru mine. Să fiu sănătos și o să am posibilitatea să antrenez din nou”, a spus Cosmin Contra în exclusivitate pentru FANATIK.