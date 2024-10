Cosmin Contra exclude o revenire în fotbalul românesc după ce a trăit la Dinamo: „Am picat la mijloc”. Unde vrea să antreneze

Fostul selecționer al naționalei Cosmin Contra a vorbit despre viitorul său și despre posibilitatea de a se întoarce ca antrenor al unei echipe din Superliga.

Cosmin Contra a vorbit despre experiența de la Dinamo: „Am picat la mijloc”

După , Cosmin Contra nu mai vrea să se întoarcă în România ca antrenor, fiind profund dezamăgit. În acest moment, el ocupă banca tehnică a lui Damac, în Arabia Saudită.

„În țară nu mai vreau ca antrenor, vin să vizitez familia, meciurile echipei naționale. Eu am fost acolo la Dinamo și am fost principalul obiectiv al suporterilor, nu mi-a picat bine. Ce au făcut spaniolii cu mine și cu Dinamo nu a fost normal.

Am picat la mijloc. Am ținut lucrurile în frâu, am dat banii de la mine ca să rămână echipa pe linia de plutire. Toată lumea mi-a reproșat că am plecat la greu, dar greu a fost de când au preluat spaniolii echipa.

Mental și fizic nu mai puteam să ajut Dinamo și am decis să plec. Știu ce am făcut în acele 4 luni de zile ca echipa să funcționeze în condițiile normale și după să mi se spargă mie în cap… Nu mi-a convenit”, a spus Cosmin Contra, pentru Digi Sport.

Contra vrea să revină în Spania

Cosmin Contra a declarat că și-ar dori să pregătească din nou o echipă din La Liga. El a mai a antrenat în primul eșalon din Spania, la Getafe, în perioada martie 2014 – ianuarie 2015.

„Ne întâmpină dificultăți pe plan financiar, suntem în urmă cu salariile, cu bonusurile, nu este ușor. Se mișcă încet lucrurile în Arabia Saudită. Nu cred că voi mai prelungi aici.

Eu mi-aș dori să antrenez în Spania, dar e foarte greu. E un circuit foarte închis, dar nu știm ce ne rezervă viitorul”, a mai declarat Cosmin Contra.

Cosmin Contra, obișnuit cu fotbalul din zona arabă

La ultima sa experiență în Superliga, , având în vedere situația grea prin care trecea clubul în era „Cortacero”.

După plecarea de la Dinamo, Contra s-a reorientat asupra fotbalului din zona Golfului. A pregătit-o pe Al-Ittihad în 2021-20222, iar în prezent este antrenorul celor de la Damac.