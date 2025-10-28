Cosmin Contra face ravagii în Qatar! Echipa sa a urcat pe primul loc după o victorie neverosimilă. La pauză era deja 4-0

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra are parte de un start excelent pe banca celor de la Al-Arabi, echipă care evoluează în „Qatar Stars League” și cu care antrenorul român speră să câștige măcar un trofeu.

Cosmin Contra, victorie categorică în Qatar! Al-Arabi și-a spulberat adversarul și este pe primul loc

Tehnicianul român a debutat cu o victorie, 3-1, contra celor de la Al-Sadd, în deplasare, iar acum a reușit să obțină un nou succes de răsunet. Echipa pregătită de Cosmin Contra a câștigat cu Lusail, 6-1, după ce la pauză avea deja 4-0, și a urcat provizoriu pe locul 1 al clasamentului în Cupa din Qatar. Al-Arabi a ajuns la 13 puncte din 15 posibile, în primele 5 etape, și este la egalitate cu Al-Rayyan, însă cu un golaveraj mai bun, +14, față de +9.

Românul și echipa sa urmează să aibă meci în campionat, contra celor de la Al-Shahaniya, confruntare ce va avea loc peste 3 zile. Situația din campionat este una mai dificilă pentru cei de la Al-Arabi, care se află pe locul 8, cu doar 7 puncte strânse după 7 confruntări disputate. Distanța față de primul loc este în acest moment de 10 puncte, însă speranța că lucrurile se vor îmbunătăți este mare, având în vedere că românul a reușit două victorii din două posibile.

Pe ce jucători se bazează Cosmin Contra la Al-Arabi. Ce fotbaliști importanți antrenează românul

Printre cei mai importanți jucători de la Al-Arabi se numără Pablo Sarabia, fostul mijlocaș de bandă care a fost în carieră pe la Real Madrid și PSG. De asemenea, Jordan Veretout este și el francezul având și el în spate echipe precum Olmypique Lyon sau Olympique Marseille. Nu în ultimul rând, decarul echipei este Rodri Sanchez, spaniolul crescut de Real Betis, care a impresionat cu naționala U21 acum ceva ani când turneul final a fost și .

De notat că printre adversarii lui Cosmin Contra se numără nume grele din fotbalul mondial, care au scris o parte de istorie în acest sport. De exemplu, la Al-Duhail se află Marco Verratti, în timp ce Al-Rayyan îi are în atac pe Aleksander Mitrovic și Rodrigo, acesta din urmă fiind un alt produs al lui Real Madrid, care a avut prestații remarcabile pentru Valencia, în La Liga.