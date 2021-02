Cosmin Contra, furibund după acuzaţiile DDB: ”Ce voiau? Să stau și să fac infarct ca Neagoe?”

Suporterii acționari ai clubului Dinamo l-au declarat pe Cosmin Contra persona non grata și îl acuză că vrea falimentul clubului. Fostul antrenor a ripostat pe măsură și nu renunță la memoriile depuse.

Membrii Asociației ”Doar Dinamo București” (DDB), cea care deține peste 10% din acțiunile clubului din Ștefan cel Mare s-a dezis recent de fostul antrenor, Cosmin Contra, pe care îl acuză că este la fel de vinovat precum presupușii investitori spanioli, pentru situația în care se află echipa lor de suflet.

Ruptura, aparent definitivă, s-a produs în momentul în care Contra a depus mai multe memorii la comisiile FRF pentru a-și recupera datoriile pe care clubul le are către el.

Contra, reacție virulentă

Fostul antrenor al lui Dinamo a reacționat la acuzațiile care i se aduc de către suporterii acționari și susține că deși legea îi permitea, nu a cerut despăgubiri, ci doar salariile pentru lunile în care a muncit la Dinamo.

”Nu vreau să intru în polemică de niciun fel cu nimeni. Au fost 4 luni foarte grele pentru mine. Am cerut banii doar pentru ce am muncit, nu am cerut niciun euro în plus, deși legal o puteam face.

Am rezistat cât am putut fizic și psihic. Apoi, când am simțit că nu mai pot, am decis să plec. Ce voiau? Să stau și să fac infarct ca Neagoe? Să cad pe teren? Nu am mai putut! Ăsta este adevărul! Am avut nevoie de o lună să îmi revin. Știe vreunul dintre suporteri cum m-am simțit eu?”, a contraatacat fostul selecționer, la Prosport.

DDB ar putea plăti o parte din banii solicitați de Contra

Fostul antrenor al lui Dinamo a mai spus pentru sursa citată că nu își reproșează decât faptul că a garantat pentru investitorii spanioli. Acesta a mai precizat că este în discuții cu suporterii acționari și că în opinia sa există șanse mari să ajungă la o înțelegere în privința restanțelor.

”Sunt în discuții cu DDB și nu am nicio problemă să ajung la un acord cu ei. Ies persoane care nu au trăit ce am trăit eu și încep să vorbească. E ușor să vorbești după război, de pe canapea. Fiecare părere trebuie respectată, dar nu înseamnă că e ok. Am fost și voi rămâne mereu un dinamovist”, a adăugat Contra.

Salariul lui Cosmin Contra la Dinamo era de aproximativ 16.000 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că antrenorul are de recuperat în jur de 65.000 de euro, pentru cele 4 luni petrecute la Dinamo, la care se adaugă taxele, suma finală ridicându-se la aproximativ 100.000 de euro.

