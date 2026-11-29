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Cosmin Contra ar putea rămâne fără angajament înainte de finalul lui 2026. Antrenorul român în vârstă de 50 de ani nu a mai câștigat de cinci etape în campionatul Qatarului, iar suporterii celor de la Al-Arabi îi cer demiterea.

Cosmin Contra, în pericol de demitere în Qatar! Suporterii lui Al-Arabi și-au pierdut răbdarea

după ce Al-Arabi a pierdut, scor 0-2, pe terenul celor de la Lusail. Formația pregătită de tehnicianul român a obținut doar două puncte în ultimele cinci etape ale campionatului. Mai mult decât atât, Al-Arabi a dezvoltat un adevărat complex al avantajului de două goluri. În trei dintre partidele disputate în ultima perioadă, elevii lui Cosmin Contra au condus cu 2-0, însă nu au reușit să câștige niciuna dintre confruntări.

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Inclusiv în duelul cu Al-Gharafa, echipa fostului selecționer al României a avut două goluri avantaj, însă a sfârșit prin a fi învinsă cu 2-3. Greșelile repetate din defensivă, dar și incapacitatea echipei de a gestiona avantajul i-au determinat pe suporteri să ceară schimbarea antrenorului.

„Criza de la Al-Arabi a scăpat de sub control! Suporterii cer demiterea antrenorului Cosmin Contra”, e titlul articolului semnat de jurnalistul Najm al-Din Darwish. Potrivit acestuia, „Guriță“ mai are o singură șansă de a-și salva postul.

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„În lumina ultimelor evenimente, care au mărit presiunea, atât asupra antrenorului român, cât și asupra conducerii, Cosmin Contra riscă să-și vadă contractul reziliat. Dacă Al-Arabi nu va câștiga etapa viitoare, atunci Contra poate fi demis. Pentru că, la finalul etapei a 12-a, campionatul va lua o pauză de o lună. Timp suficient pentru conducere să găsească un înlocuitor pentru Cosmin Contra, în încercarea de a salva acest sezon”, a notat Najm al-Din Darwish.

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Cosmin Contra are un contract de până la 2.500.000 de dolari pe an

O eventuală despărțire de Al-Arabi ar reprezenta și o lovitură din punct de vedere financiar pentru Cosmin Contra . Noul angajament îi poate aduce venituri anuale de până la 2,5 milioane de dolari, în funcție de obiectivele îndeplinite. Din această sumă sunt remunerați și colaboratorii săi, Laurențiu Roșu și Cornel Dobre.

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Ironia sorții face ca antrenorul român să fie acum în pericol de demitere la echipa pe care a preluat-o de pe penultima poziție a clasamentului, în octombrie 2025. Bilanțul lui Cosmin Contra pe banca celor de la Al-Arabi este de 15 victorii, nouă rezultate de egalitate și zece înfrângeri în 34 de partide.