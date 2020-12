Cosmin Contra, în ultima zi ca antrenor la Dinamo: “În două luni am îmbătrânit cât în 10 ani”

Cosmin Contra (44 de ani) a declarat că astăzi la ora 17:00 poate pleca de la echipa din Ștefan cel Mare fără a fi penalizat de club. Este posibil ca măcar 3 fotbaliști să plece și ei de la echipă.

FC Argeș – Dinamo se va juca vineri, cu începere de la ora 20:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 12 din campionatul României.

Antrenorul, la fel ca toți ceilalți oameni de la Dinamo, nu a luat niciun ban de la începutul actualei stagiuni. Cosmin Contra a apelat la căile legale, a trimis două înștiințări către echipă, iar de astăzi va fi un antrenor liber de contract.

”Eu am ajuns la limita limitelor”

„Am înțeles că de mâine după-amiază, după ora 17:00, sunt liber. Până atunci au termen să mă plătească, să intre salariile la zi. După ora asta vom vedea ce se întâmplă. Fiecare persoană are o limită de a suporta anumite lucruri, iar eu am ajuns la limita limitelor. Regretele mele sunt doar că n-am făcut mai multe puncte.

Am fost naiv, nu știu dacă păcălit. Dar și dacă plec mâine, tot la negocieri vom ajunge. Nu știu care a fost procedura legală. S-a trimis o înștiințare, s-a dat o perioadă de timp, apoi am trimis și a doua înștiințare. Eu aș vrea, sincer, ca să plătească.

Nu pentru mine, cât pentru oamenii din club. Mă sună toată lumea, toți au nevoie de bani pentru chirii, pentru mai multe. Să se rezolve toate în ceasul al doisprezecelea”, a spus Cosmin Contra, potrivit Telekom Sport.

Antrenorul a avut probleme de sănătate din cauza situației de la Dinamo

”În două luni de zile am îmbătrânit cât nu am îmbătrânit în 10 ani pe banca celorlalte echipe. Am avut un atac de panică, am crezut că fac infarct, a fost pe bază de stres, într-o seară. Eram singur acasă. Limita a fost aici. Nu vreau să fie o scuză asta. Simt că mental şi fizic nu mai pot să dau ce pot să dau.

Simt eu că sunt obosit din toate punctele de vedere. Nu mai vreau niciun post acum. Vreau doar să merg acasă la soție, să aibă grijă de mine câteva săptămâni”, a adăugat antrenorul. Cosmin Contra a venit la Dinamo pe 26 august. El mai avea contract cu echipa din Ștefan cel Mare până pe 30 iunie 2022. Cosmin Contra a primit și un sfat de la Ionuț Chirilă.

Fotbaliștii se află în aceeași ipostază precum antrenorul. Și ei au vorbit cu avocații și o parte dintre ei s-ar putea să nu mai ajungă astăzi la antrenament! Potrivit GSP.RO există cel puțin trei jucători care s-ar putea despărți de Dinamo până vineri, când se va juca meciul cu echipa din Pitești. Suporterii vor ca antrenorul să continue la echipă.

