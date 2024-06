Echipa națională de fotbal a României . Elevii lui Edi Iordănescu vor juca la Munchen meciul cu Ucraina, meci ce se anunță unul destul de dificil pentru tricolori.

Cosmin Contra, încrezător în șansele României la EURO 2024: „Poate să bată pe oricine”

Cu toate astea, Cosmin Contra, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, este încrezător în șansele formației antrenate de Edi Iordănescu cu privire la calificarea din grupe la EURO 2024.

ADVERTISEMENT

Antrenorul celor de la Damac a declarat că tricolorii au șanse mari să scoată puncte și să învingă oricare națională, atât timp cât vor fi bine pregătiți din punct de vedere tehnic și tactic.

„De putut, poate să scoată puncte și să bată pe oricine. Dacă stai fizic și tactic bine, egalezi diferența față de valoare. Nimeni nu credea că putem câștiga grupa.

ADVERTISEMENT

Am egalat Elveția în deplasare în 5 minute. Ei nu au renunțat la meciul ăla. Cu acel egal au prins încredere și au venit celelalte rezultate. Apoi au câștigat grupa.

La Campionatul European, dacă vom începe cu o victorie, să ne gândim și la lucruri mărețe. Băieții să se pregătească bine și să avem speranțe pentru calificare”, a declarat Cosmin Contra la .

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra și-a prelungit contractul cu Damac: „Mi-am câștigat acest drept”

Tehnicianul român, care a mai antrenat și Dinamo București, . În ciuda faptului că finalul de sezon a fost unul ratat pentru Contra, saudiții au decis să-i prelungească înțelegerea fostului jucător care a fost în teren la EURO 2008.

Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României și-a atins obiectivul setat la început de sezon, iar saudiții i-au extins contractul lui Contra până în iunie 2025.

ADVERTISEMENT

„Acum doar ce-am terminat un campionat foarte complicat în Arabia Saudită, mi-am îndeplinit obiectivul cu foarte mult timp înainte, ceva probleme la echipă. Am renovat încă un an contractul.

Acum am nevoie de odihnă, am nevoie să-mi recuperez energiile pentru următorul campionat care va fi mult mai dificil. Mă odihnesc, simplul fapt că stau aici acasă și fac lucruri care mă relaxează îmi e de folos.

Eu cred că mi-am câștigat dreptul ăsta. Negocierile sunt complicate cu cei de acolo. Am câștigat dreptul de a mai continua încă un an, am făcut minuni, la un moment dat eram pe locul cinci.

Am terminat un pic în genunchi campionatul, dar numai eu știu ce dificultăți am avut. Îmi recuperez cât mai bine forțele și să încerc să fac încă o minune la echipa la care sunt.

Dacă timpul îmi va permite, voi merge în Germania pentru a vedea un meci al echipei naționale, să văd cum stau cu timpul”, a mai declarat Cosmin Contra,