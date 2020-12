Cosmin Contra, interviu pentru Marca despre situaţia de la Dinamo: “Alţi patru jucători pot pleca în curând”

Cosmin Contra a vorbit într-un interviu pentru Marca despre situaţia de la Dinamo, echipă pe care a antrenat-o până la începutul lunii decembrie. Cu această ocazie, fostul antrenor al “câinilor” a susţinut că mai mulţi fotbalişti au notificat clubul şi vor putea pleca în curând de la echipă.

În interviul pentru Marca, Cosmin Contra a dezvăluit când a avut loc primul contact cu Pablo Cortacero, care i-a prezentat proiectul pe care dorea să-l pună în aplicare la Dinamo. “Guriţă” a explicat situaţia în care s-a aflat la formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare, fiind neplătit din august şi până la finalul mandatului.

Pe lângă subiectul Dinamo, Cosmin Contra a oferit o reacţie şi în legătură cu scandalul momentului în fotbalul european. Antrenorul de 44 de ani a precizat că Sebastian Colţescu nu este o persoană rasistă şi că derapajul din meciul PSG – Başakşehir a fost o eroare.

A fost o situaţie complicată la Dinamo?

– Adevărul a fost că în vară, când eram la finala Ligii Campionilor, m-a sunat Pablo Cortacero, un băiat din Granada care a cumpărat clubul Dinamo, şi mi-a prezentat un proiect interesant, cu investiţii majore. Voiau să facă din Dinamo un club mare, să semene cu Real Madrid şi Barcelona. Au fost aduşi jucători din Spania, staff-ul tot de aici. Totul părea să fie foarte frumos, însă Pablo Cortacero nu a adus niciun euro în aceste patru luni. Am trăit doar din banii veniţi din drepturile TV.

Bani care au mers la datoriile mai vechi, a fost plătit un fotbalist care avea salarii restante de 4-5 luni şi a mai prelungit agonia. Am notificat de mai multe ori clubul pentru plata salariilor jucătorilor, membrilor din staff, angajaţilor din club şi antrenorilor de la juniori. Adevărul este că m-a ajutat această experienţă, să văd cum trebuie gestionată o situaţie de acest gen. Jucătorii au fost profesionişti până în ultimul moment. În ultimele meciuri nu am mai primit goluri şi am avut prestaţii solide.

Este suprinzător ceea ce spui. Tu mai ai bani de primit de la club?

– Nu am câştigat niciun ban din august şi până în prezent. Am notificat clubul de două ori şi sper să primim banii pentru munca de până acum. Am semnat pe doi ani, mai ales că a fost un proiect în care obiectivul era câştigarea titlului în sezonul viitor.

Cortacero ce ţi-a spus? De ce nu a plătit banii? Ce scuze a avut?

– Mereu avea o scuză. Mai mult decât faptul că nu a plătit salariile, faptul că a promis de zece ori că banii vor ajunge şi să aşteptăm că problemele se vor rezolva. Avea o scuză de fiecare dată când banii nu ajungeau din Spania. Eu am plecat, la fel alţi doi fotbalişti, Borja Valle şi Isma Lopez. Mai sunt trei sau patru jucători care au notificat clubul şi pot pleca în curând. Vom vedea ce se va întâmpla cu acest club.

Păcat pentru că Dinamo este un club istoric în Europa

– Ţin foarte mult la acest club şi îmi doream să fac parte dintr-un proiect serios, aşa cum s-a dorit la Dinamo. Mi-au promis că în primul an vor investi 10.000.000 de euro. Pe hârtie totul părea frumos, dar în realitate am suferit mult. Toţi am suferit, jucători, antrenori sau angajaţi ai clubului. Când vezi că nu mai sunt speranţe, trebuie să faci ceea ce este mai bine pentru tine. Am lăsat echipa într-o situaţie bună din punct de vedere sportiv. Sper ca echipa să ajungă pe locurile de play-off şi Pablo Cortacero să-şi respecte promisiunile, să aducă banii promişi. Am mai fost la echipă în urmă cu trei ani, când am fost aproape să luăm titlul şi am câştigat Cupa Ligii, iar apoi am mers la echipa naţională.

Ai văzut ce s-a întâmplat la Paris? Îl cunoşti pe Colţescu?

– Îl cunosc pe Colţescu. Este un arbitru controversat în România, dar nu rasist. A fost o scăpare. Am auzit la televizor ce a spus şi acel cuvânt nu este unul folosit în limba română cu o conotaţie rasistă. Putea să spună antrenorul secund, dar a făcut o eroare şi nu şi-a dat seama ce magnitudine vor avea cuvintele lui.