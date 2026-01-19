Cosmin Contra l-a demolat pe Roberto Mancini în Qatar! Echipa românului a făcut show. Video

ADVERTISEMENT

Al Arabi parcurge o perioadă de vis după ce Cosmin Contra a fost instalat pe banca tehnică. Echipa românului impresionează atât în campionat, cât și în Cupă. În ultimul meci, elevii fostului selecționer s-au impus la o diferență mare de formația pregătită de Roberto Mancini.

Cosmin Contra a demolat echipa lui Roberto Mancini în Qatar

Cosmin Contra a fost instalat pe banca lui Al Arabi în data de 15 octombrie 2025, iar de atunci echipa a cunoscut rezultate îmbucurătoare. Fostul selecționer a readus formația pe linia de plutire și ultimul rezultat vorbește de la sine.

Mai exact, Al Arabi a înfruntat-o pe Al Sadd în etapa 10 din Cupa Qatarului. Interesant este că la formația oaspete antrenor principal este Roberto Mancini, tehnician ce are în palmares trofeul Premier League sau EURO.

Acest lucru nu a contat, iar elevii lui . Mai exact, Al Arabi s-a impus cu scorul de 5-0, marcând astfel o victorie de moral. De menționat că al patrulea gol al partidei a fost de-a dreptul spectaculos.

Nu este pentru prima dată când Cosmin Contra o surclasează pe Al Sadd. La primul meci pe banca lui Al Arabi, fostul selecționer s-a impus în deplasare cu scorul de 1-3 în fața formației pregătite de Roberto Mancini.

Jucătorii lui Cosmin Contra l-au „rupt” pe Florinel Coman

Al Arabi a cedat în ultima etapă din campionat în fața liderului Al Gharafa, scor 1-2. Interesant este faptul că acest meci a adus în prim-plan un duel românesc, anume cel dintre Cosmin Contra și Florinel Coman.

. În cele din urmă, Florinel Coman nu a mai putut continua, însă s-a putut bucura la final de faptul că echipa sa s-a impus.

