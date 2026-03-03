Cosmin Contra, mesaj special pentru Cristi Chivu: „Antrenorii români nu sunt văzuți bine!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului. Fostul fundaș este pe primul loc în Serie A cu Inter Milano, iar fanii nerazzurrilor au motive serioase să viseze la un nou titlu. Cosmin Contra, fostul selecționer al naționalei României, a vorbit cu FANATIK și a ținut să îi transmită un mesaj special tehnicianului de pe San Siro.

Cristi Chivu visează la primul trofeu din cariera de antrenor. Inter, favorită la titlu în Serie A

Antrenorul român a preluat-o pe Inter Milano în vară și a reușit, într-un timp destul de scurt, să schimbe stilul de joc al grupării de pe San Siro. Dacă sub comanda lui Inzaghi nerazzurrii practicau un fotbal precaut, acum Chivu a venit cu o altă mentalitate. Inter este mult mai agresivă și stă bine în Serie A, fiind pe primul loc, la o diferență liniștitoare de puncte față de rivalii de la AC Milan.

ADVERTISEMENT

Totuși, Cristi Chivu a suferit și prima mare dezamăgire a carierei de antrenor. . Italienii au părăsit competiția rușinos, iar acum toată atenția este concentrată pe meciurile din Serie A.

Cosmin Contra, cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu

, îl laudă pe Cristi Chivu pentru că a reușit să își găsească un loc în fotbalul mare din Europa. Acesta spune că antrenorii români nu sunt suficient apreciați în Europa de Vest. De altfel, Chivu se numără printre puținii tehnicieni din țara noastră care au reușit să stea pe banca unei echipe din top 5 campionate.

ADVERTISEMENT

„Lui Cristi Chivu îi doresc să îi dea Dumnezeu sănătate și să o țină tot așa. Sper să câștige campionatul, pentru că are un parcurs extraordinar și asta face bine antrenorilor români. Sper să poată să gestioneze bine finalul ăsta de sezon și să continue în aceeași direcție.

ADVERTISEMENT

Este foarte important pentru imaginea fotbalului românesc și, normal, ar cântări mult dacă va reuși să câștige titlul în Serie A sau eventul. Din păcate, noi nu suntem văzuți bine la nivel de antrenori, chiar dacă mai avem tehnicieni care reușesc să facă performanță. Trebuie să schimbăm asta”, a precizat Cosmin Contra în exclusivitate pentru FANATIK.

Cosmin Contra, mesaj pentru Olăroiu. Ce spune fostul selecționer al României despre o eventuală revenire în Europa

Mai mult, Contra spune că sunt mici șanse ca el să revină în Europa la o echipă de top din Spania sau Italia. În plus, fostul selecționer al României a dat de înțeles că nu are în plan să rămână în antrenorat până la o vârstă înaintată, ci va alege să se retragă atunci când timpul își va spune cuvântul. De asemenea, i-a transmis un mesaj special și lui Cosmin Olăroiu.

ADVERTISEMENT

„Din păcate, trenul meu a trecut. Mi-aș fi dorit mult să antrenez din nou în Spania, Anglia sau Italia. Poate se vor ivi oportunități pentru noul val de antrenori mai tineri. Eu nu sunt genul care să antrenez până la o vârstă înaintată și, la un moment dat, o să vreau și eu să mă retrag. Deci nu cred că mai e vreo posibilitate. Am stat foarte mult departe de familie și vreau să le dedic mai mult timp.

Mă bucur mult și pentru Cosmin Olăroiu, pentru că am înțeles că, dacă Iranul se retrage de la Campionatul Mondial, are șanse să se califice cu Emiratele Arabe Unite. Ar fi din nou o mare reușită pentru un antrenor român”, a mai spus antrenorul lui Al-Arabi.