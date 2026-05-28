Cosmin Contra nu îi dă șanse Universității Craiova în Champions League: „Nu ne comparăm cu Ungaria”

Cosmin Contra (50 de ani) a analizat șansele celor de la Universitatea Craiova de a ajunge în faza principală din UEFA Champions League în sezonul viitor după câștigarea titlului de campioană în SuperLiga. Antrenorul de la Al-Arabi, din Qatar, consideră că oltenilor le va fi imposibil să atingă acest deziderat. Și nu s-a referit doar la echipa din Bănie cu această ocazie, ci în general la campioana României, oricare ar fi ea.

Cosmin Contra nu crede că Universitatea Craiova poate ajunge în faza principală din UEFA Champions League

Fostul selecționer al României este de părere că formațiile din țara noastră nu pot avea pretenții la accederea în faza principală din cea mai importantă competiție europeană la nivel de cluburi prin prisma diferențelor foarte mari existente între cluburile din România și cele din alte țări, chiar și vecine, când vine vorba despre capitolul financiar.

Iar în acest sens fostul fundaș dreapta a dat exemplul Ungariei, respectiv al celor de la Ferencvaros, echipă care în ultimii ani a reușit în câteva rânduri să obțină rezultate notabile în această competiție, însă tocmai prin prisma faptului că maghiarii au alocat în acest timp sume importante în sensul dezvoltării echipei prin aduceri de jucători importanți.

Care este principalul său argument în acest sens

În concluzie, a opinat că este foarte greu de crezut că o echipă din România, , ar putea să ajungă în faza principală din UEFA Champions League cu un buget de doar aproximativ 10 milioane de euro. „(n.r. Dacă poate Universitatea Craiova să ajungă în grupele Champions League) Nu. Nu ne comparăm cu Ungaria, acolo unde Ferencvaros are un buget cât toate echipele noastre din fruntea clasamentului. Așa că nu ne putem compara. Nu putem să ajungem în Champions League cu bugete de 10 milioane de euro.

Ne putem întâlni în ultimul tur preliminar cu echipe care au buget de 150 de milioane de euro. Există dintotdeauna surprize în fotbal, dar în ultimii ani nu am reușit să producem surprize cu nicio echipă. După atâția ani în care Mihai Rotaru a făcut lucrurile cât de cât bine, pentru că a investit în infrastructură, în lot, a avut o coerență în a aduce antrenori, cred că nu este neapărat ceva surprinzător că Universitatea Craiova a devenit campioană”, a spus Cosmin Contra, potrivit

Universitatea Craiova, drum dificil în preliminariile Champions League

În principiu, ar urma să fie cap de serie doar la tragerea la sorți pentru primul tur preliminar. Ulterior, dacă se va ajunge până acolo, oltenii vor pierde acest statut și ar putea să îl redobândească doar cu începere din turul trei preliminar și doar în cazul în care ar reuși pe parcurs să elimine un cap de serie.

Cu cine ar putea pica Universitatea Craiova în primul tur preliminar din Champions League: