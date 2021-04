Cosmin Contra nu uită perioada neagră de la Dinamo: „Am fost păcălit de la început și până la sfârșit”

Ultimul mandat de antrenor pe banca lui Dinamo a lăsat urme adânci în sufletul lui Cosmin Contra. La patru luni de la ruperea contractului, tehnicianul încă este șocat de ceea ce a trăit la echipa la echipa care l-a lansat în fotbalul de performanță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ultima aventură a lui Contra în Ștefan cel Mare s-a consumat în perioada august – decembrie 2020. A revenit la Dinamo cu speranțe, investind financiar și emoțional într-un proiect care s-a dovedit cea mai mare ”țeapă” din fotbalul românesc.

Omul care a jucat peste 100 de meciuri în tricoul ”câinilor” a mărturisit că nici acum nu-i vine să creadă că a trăit coșmarul de la Dinamo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra: ”Am crezut că va fi un proiect extraordinar”

Fostul internațional a bifat două mandate extrem de scurte în Ștefan cel Mare. Primul s-a consumat în toamna anului 2017, înainte să fie numit selecționer al României.

Cel de al doilea anul trecut, din august, până în decembrie. A rupt contractul din cauza restanțelor salariale. De fapt, fostul antrenor nu a fost plătit în perioada amintită.

ADVERTISEMENT

„Am rămas cu un gust amar, pentru că am venit crezând într-un proiect extraordinar la Dinamo, echipa să se lupte să câștige campionatul, să formăm o echipa și să forțăm intrarea într-o grupa de competiții europene, s-au promis multe, am fost păcălit de la început și până la sfârșit. Am suferit enorm în patru luni, am încercat să formez o echipa în condiții super grele.

Am reușit după trei victorii să pun echipa pe drumul bun, am fost hulit de foarte multă lume, pentru că am greșit crezând în niște oameni. S-au spus multe lucruri și din păcate nu sunt reale cu ce s-a întâmplat în realitate”, s-a confesat Contra la Sport Total FM.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra spune că nu și-a recuperat toți banii: „Am fost păcălit de oameni de joasă speță!”

În decembrie 2020 Cosmin Contra a depus mai multe memorii la FRF pentru a-și primi salariile pentru perioada petrecută la Dinamo. În cele din urmă a ajuns la o înțelegere cu suporterii-acționari și a stins litigiul ce putea avea consecințe extrem de grave pentru club. Însă, susține că nu și-a recuperat toată suma pe care Dinamo i-o datora.

„Eu nu am venit pentru bani și am ajuns la o înțelegere cu DDB, foarte repede. Era simplu, depuneam memoriu la FIFA, dar nu era vorba despre bani, ci despre proiect. Mulți din preajma DDB-ului au făcut declarații care au influențat, dar eu am cheltuit bani la Dinamo și am spus să-mi dea cât pot ei, să-mi recuperez măcar din ce am cheltuit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E un capitol închis subiectul Dinamo, am fost păcălit de niște oameni care sunt niște mincinoși, oameni de joasă speță. Dinamo va reuși anul acesta, dar în timp este nevoie de mulți bani”, a mai spus Contra.

Îl susține pe Gigi Mulțescu, dar nu crede în forța financiară a suporterilor-acționari

Cosmin Contra a că îi dorește tot binele lui Gigi Mulțescu, antrenorul ales de suporterii-acționari să salveze echipa de la retrogradare, dar îi avertizează pe aceștia de greutățile ce vor urma.

ADVERTISEMENT

”Îmi doresc ca Mulțescu să salveze echipa și să câștige Cupa României, ar ajuta să vină un investitor serios. Nu există forță ca Dinamo, doar din banii DDB, să emită pretenții la a intra în play-off. Dinamo va reuși anul acesta, dar în timp este nevoie de mulți bani”, a concluzionat Contra.