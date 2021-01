Cosmin Contra, persona non grata la Dinamo! A depus două memorii în decembrie: vrea toţi banii. Exclusiv

Problemele la Dinamo se înmulţesc pe zi ce trece, după ce spaniolii nu şi-au respectat promisiunile. FANATIK a aflat că fostul antrenorul al “câinilor”, Cosmin Contra, şi-a depus memorii pentru salariile restante, motiv pentru care a devenit persona non grata pentru fanii din DDB.

Situaţia la Dinamo este explozivă şi poate duce spre un faliment al clubului. Fotbaliştii sunt neplătiţi de luni bune, iar câţiva au decis să părăsească proiectul. În plus, Cosmin Contra, fostul antrenor al “câinilor”, îşi cere banii şi vrea să primească o sumă importantă.

Din informaţiile FANATIK, Cosmin Contra a depus mai multe memorii împotriva lui Dinamo, după ce nu a primit niciun ban în perioada petrecută pe banca echipei. Ultimele două au fost depuse în luna decembrie, iar primul termen pentru judecarea memoriului va avea loc în cursul săptămânii viitoare.

Cosmin Contra, rugat de DDB să renunţe la memorii. Câţi bani vrea “Guriţă”

FANATIK a aflat că suma cerută de Cosmin Contra este de 65.000 de euro, restanţele salariale din perioada petrecută la Dinamo. Cu tot cu plata taxelor, suma ajunge la 100.000 de euro, una uriaşă în conjunctura financiară din prezent a clubului.

Din informaţiile FANATIK, fanii-investitori din DDB l-au sunat pe Cosmin Contra şi l-au rugat să renunţe la bani, însă antrenorul de 45 de ani nu a vrut să audă doleanţele “câinilor”. Astfel, suporterii sunt fierţi pe “Guriţă”, care nu este dispus să ajute clubul într-un moment crucial.

Cosmin Contra a venit la Dinamo la finalul lunii august, când i-a luat locul lui Gigi Mulţescu, însă rezultatele au întârziat să apară. “Câinii” au obţinut trei victorii, două remize şi şase înfrângeri în perioada petrecută de “Guriţă” pe banca echipei.

Jucătorii au înţeles situaţia grea de la Dinamo

Câţiva dintre jucătorii care au plecat de la Dinamo au înţeles situaţia dificilă de la Dinamo şi au acceptat rezilierea amiabilă a contractului, după ce au primit bani de la DDB. Ultimul exemplu este Abdoulaye Ba, care a încasat 25.000 de euro de la fani pentru întreruperea acordului, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate.

Cosmin Contra i-a făcut praf pe investitorii spanioli într-un interviu în Marca

Plecat de la Dinamo la finalul lunii noiembrie, Cosmin Contra a oferit un amplu interviu pentru Marca. Acesta susţinea că a notificat clubul în repetate rânduri pentru restanţele avute faţă de el şi l-a acuzat pe Pablo Cortacero pentru situaţia grea de la echipă.

“Nu am câştigat niciun ban din august şi până în prezent. Am notificat clubul de două ori şi sper să primim banii pentru munca de până acum. Am semnat pe doi ani, mai ales că a fost un proiect în care obiectivul era câştigarea titlului în sezonul viitor.

Mereu avea o scuză. Mai mult decât faptul că nu a plătit salariile, faptul că a promis de zece ori că banii vor ajunge şi să aşteptăm că problemele se vor rezolva. Avea o scuză de fiecare dată când banii nu ajungeau din Spania.

Pe hârtie totul părea frumos, dar în realitate am suferit mult. Toţi am suferit, jucători, antrenori sau angajaţi ai clubului. Când vezi că nu mai sunt speranţe, trebuie să faci ceea ce este mai bine pentru tine”, spunea Cosmin Contra.