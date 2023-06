Cosmin Contra, poveste uluitoare cum l-a păcălit Pablo Cortacero când a venit la Dinamo: ”A scos un cec de 500 de milioane de euro”

Tehnicianul nu s-a ferit niciodată să recunoască că a fost doar o marionetă în mâinile așa-zișilor investitori spanioli și a susținut că Pablo Cortacero este în Ștefan cel Mare.

Cum l-a păcălit Pablo Cortacero pe Cosmin Contra că are bani să investească la Dinamo

Este foarte clar că deși au trecut doi ani și jumătate de la plecarea sa de la Dinamo, Cosmin Contra a rămas cu sechele din acea perioadă și a povestit o întâmplare ciudată cu Pablo Cortacero, dar care la acel moment de euforie nu i s-a părut dubioasă.

”La prima vizită a lui Cortacero la București, a venit cu soția și cu cei doi copii. Am fost să mâncăm în Herăstrău. Ne-a prezentat proiectul. Mi-a arătat o hârtie cu 500 de milioane de la o bancă pe care puteam să o scot și eu dacă aveam un prieten la o bancă.

Dacă stai să analizezi toate lucrurile care s-au întâmplat… Dar eu îl credeam, nu nebunește, ci o mie la sută! Credeam că acest om va face exact proiectul pe care mi-l doream eu la o echipă din România.

Eu am fost așa orbit de a face un proiect gigant la Dinamo… Cu o bază sportivă ultramodernă, cu un stadion, cu achiziții, cu un Dinamo în 3-4 ani de zile să se bată și chiar să intre în Champions League! Noi vorbeam de intrare în grupele Champions League. Visam la asemenea lucruri!

A doua zi, la Săftica ne-am dus să vedem terenurile adiacente de la baza sportivă. Ce putem să cumpărăm, ce putem să construim. A venit cu un proiectant, care să construiască o sală de forță ultramodernă, văzută doar la Ajax. Adică niște lucruri despre care ziceai: ‘Mamă! Am dat tunul, eu ca antrenor!’”, a declarat Contra, la podcastul ”Profu’ de Sport”, de la .

Când a înțeles Contra că tot proiectul este o minciună

a precizat că totul a început să i se pară suspect când a aflat salariile uriașe pe care le primeau jucătorii spanioli aduși la Dinamo și atunci și-a dat seama că este folosit.

”Nu mi s-a părut nimic suspect decât în momentul în care am aflat salariile jucătorilor care au venit din ligile inferioare din Spania. Pentru că nu știam salariile. Erau acei spanioli puși ca directori sportivi, directori generali și ei se ocupau de aducerea jucătorilor.

Singurul lucru pe care îl făceam eu era să vorbesc cu jucătorii în spaniolă, îi convingeam să se alăture acestui proiect. Și am picat prost și față de jucători, și față de agenți, și față de suporteri!

Dar în momentul în care am simțit că am durerea aia în piept… Nu voiam să risc să fac un atac de cord din cauza unor mincinoși ca acești spanioli. Și am decis să plec, să las locul altora care pot să ajute clubul, pentru că eu nu mai puteam să ajut clubul”, a mai spus Cosmin Contra.