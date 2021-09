Cosmin Contra, pus la zid de suporterii dinamoviști! „S-a ocupat de țepe din poziția de oficial UEFA”. Cum se apără antrenorul

Suporterii lui Dinamo îl consideră pe Cosmin Contra principalul vinovat pentru situația în care se află acum.

Suporterii dinamoviști și cele 10 argumente care arată vinovăția lui Cosmin Contra

Italia a publicat, pe pagina de Facebook, 10 argumente care arată de ce Cosmin Contra este principalul vinovat pentru situația în care se află Dinamo.

„Cohorta spaniolă a crescut incredibil de mult cheltuielile. Nejustificat! Nu doar cu jucătorii, ci și cu personalul. Salariile au fost stabilite în batjocură. Nu am mai întâlnit nicăieri o asemenea situație. Mi se pare că au fost făcute intenționat, pentru a crea dificultăți”, declarase Răzvan Zăvăleanu, administratorul special al lui Dinamo în urmă cu ceva timp, acesta fiind punctul de la care au plecat fanii „câinilor”.

„Sperăm ca mâna lungă a justiției să ajungă și la cei care au stat în spatele cohortei, mai exact creierul mare al distrugerii lui Dinamo, Melero Marin, și creierul mic, Cosmin Contra.

Iată cele 10 argumente ale vinovăției celor doi:

1. Ei l-au căutat pe Cortacero, l-au găsit și l-au convins să accepte rolul de paravan în manevra care trebuia să îngroape Dinamo. Tocmai din acest motiv, Guriță și-a permis să lovească teatral în «angajatul» Cortacero.

2. Să nu uităm că Melero și Contra sunt cei care i-au convins pe jucătorii spanioli să semneze cu Dinamo și le-au oferit salarii prin care falimentul clubului să fie asigurat.

„Contra a căutat fotbaliști care să accepte aceste jocuri murdare”

3. Pentru cei care se întreabă ce aveau de câștigat groparii din această afacere? Răspunsul e tot mai clar: Dacă un singur jucător spaniol reușește să obțină 500.000€ în urma memoriului depus la FIFA, să nu vă imaginați că banii câștigați rămân la jucător. Cei doi nu au căutat jucători care să ajute Dinamo, ci jucători care să accepte astfel de jocuri murdare. Așa se explică faptul că majoritatea celor aduși erau spanioli.

4. Priviți cum jucătorii aduși de Contra și Melero și-au găsit echipe în Spania, acolo unde Melero are mare influență. Doar portarul spaniol adus de Contra la Dinamo, René Román Hinojo, 38 de ani, s-a întors la pensie și așteaptă bani frumoși de la Dinamo. Pentru a-i face loc la echipă, Contra l-a dat afară pe Straton, un portar bun, devotat, dar cu un salariu prea mic în care nu încăpeau comisioanele pungașilor.

5. Să nu uităm că Guriță s-a ocupat de aceste țepe dintr-o poziție de oficial UEFA, poziție în care a ajuns și după ce a plecat de la Dinamo.

„Guriță era convins că până la vară suntem în faliment”

6. Are cineva impresia că fostul antrenor a rămas în pagubă după plecarea de la Dinamo? Nicidecum. A forțat clubul să-i achite zeci de mii de euro, sub amenințarea memoriului la FIFA.

7. Foarte interesant este de ce Guriță a refuzat propunerea de a-și primi banii (oricum nemeritați) în vară. Omul era convins că până la vară Dinamo va fi în faliment. Doar muncise din greu pentru asta.

8. Culmea e că toți acești țepari se plâng că la rândul lor au fost păcăliți de alții. Contra a încercat să lase de înțeles că a apărut în schemă abia în vara lui 2020, când s-a lăsat cu greu convins să vină la Dinamo ca antrenor. Adevărul este de fapt altul. Contra era în spatele manevrei încă din APRILIE, atunci când ne prezenta GARANȚII pentru «un investitor foarte potent financiar din Spania». El și Țălnar au garantat de la început pentru grupul de săpași din Granada.

Cosmin Contra acuzat că ar fi trucat meciurile

9. Să nu uităm că grupul Contra-Melero-Șerdean era sigur că va pune mâna pe banii din drepturile TV. Nu se așteptau că suporterii, prin ProgramDDB, să aibă puterea și inteligența de a bloca acele sume prin împrumuturile garantate tocmai cu acele drepturi tv.

10. Oare dintr-un meci jucat cum trebuie la pariuri cam câți bani se pot face? Vă mai amintiți cum pierdea Dinamo meciurile cu Chindia sau cu Sepsi, din poziția de mare favorită, prin prisma valorii umflate a lotului?”, sunt acuzele pe care fanii din DDB i le aduc lui Cosmin Contra.



Cum se apară Cosmin Contra: „Am crezut într-un proiect care a fost o minciună de la început”

Cosmin Contra s-a apărat în fața acuzelor lansate de DDB și spune că nu s-a gândit niciodată să dea clibul în judecată.

„Orice punct de vedere am nu o să intereseze pe nimeni. Dacă cei din DDB se simt mai bine când mă acuză pe mine, atunci să fie sănătoși. Eu știu cât am suferit 4 luni acolo și cât am încercat să fac treabă într-o atmosferă imposibilă creată de spanioli.

Am crezut într-un proiect care a fost o minciună de la început. Eu le doresc celor de la DDB să reușească să salveze echipa de la retrogradare. Să acuzăm oameni care chiar au vrut să facă ceva e ușor.

După 6 luni de zile am luat 2 salarii fără să ameninț pe nimeni și fără să mă bată gândul să dau în judecată clubul”, a declarat Cosmin Contra pentru