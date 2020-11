Cosmin Contra, răspuns acid pentru fanii lui Dinamo: ”Dacă ei dorm mai liniștiți așa…”

Antrenorul Cosmin Contra a oferit un răspuns acid pentru fanii echipei Dinamo București, după acuzele pe care aceștia i le-au adus.

Suporterii din Peluza Cătălin-Hîldan caută în continuare vinovați pentru ceea ce se întâmplă la club, iar acum s-au oprit la ”Guriță” și la Cornel Țălnar, directorul tehnic al ”câinilor”.

Fanii dinamoviști le reproșează celor doi că au dat asigurări pentru proiectul spaniol care deocamdată este un mare eșec și care poate duce la faliment.

Fanii lui Dinamo au primit un răspuns dur de la Cosmin Contra

”Îmi asum partea mea de vină pentru că am crezut în acest proiect, în acești oameni. Mi-am dorit să cred lucrul ăsta, că vor să facă din Dinamo din nou un club mare. Îmi pare rău că suporterii dau vina pe mine. Dacă ei dorm mai bine dând vina pe mine, nu-i nicio problemă, eu pot să trăiesc și cu acest lucru”, a fost răspunsul lui Cosmin Contra pentru fanii lui Dinamo.

”La început am crezut în acest proiect, de aia am și venit. Credeam că am în spate niște oameni care o să facă treburile așa cum le fac eu. Din păcate, realitatea a fost foarte diferită și am ajuns într-o situație în care clubul este atât la nivel de organizare, cât și la nivel de rezultate, unde nu ar fi trebuit să fie”, a spus tehnicianul pentru as.ro.

Jurnaliștii spanioli de la publicația As anunță începutul sfârșitului la echipa din Ștefan cel Mare, iar ”debandada spaniolă” așa cum o numesc ibericii este în plină desfășurare. Fotbaliștii și staff-ul nu și-au mai luat salariile de mai bine de trei luni, ceea ce a generat plecarea unor membri din staff de la echipă.

FANATIK a anunțat în exclusivitate, încă din luna octombrie, că scenariul unei noi insolvențe nu este unul deloc improbabil la Dinamo, în condițiile în care Pablo Cortacero nu este capabil să aducă banii necesari pentru acoperirea datoriilor și asigurarea bugetului pentru acest sezon.

Sare pe rana fanilor dinamoviști a fost pusă și de fostul fotbalist al clubului, Valentin Lazăr, care acum joacă în Qatar. Lazăr a anunțat că foștii jucători dinamoviști își caută dreptatea în instanțele de judecată, iar el a trimis doar o notificare către fosta echipă.

Din informațiile FANATIK, fanii din Program DDB încearcă să scape clubul de Pablo Cortacero și au cerut o parte din banii, 100.000 de euro, cu care au împrumutat Dinamo în vară și data limită la care trebuiau să fie achitați acești bani a fost 1 noiembrie. Suporterii au fost amânați și le-au cerut clar spaniolilor că dacă nu pot să-i dea înapoi să le dea acțiuni.

