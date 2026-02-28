Meciul lui Cosmin Contra din Qatar, amânat după atacurile Iranului asupra bazelor americane din Doha. „Suntem cu echipa la hotel!”. Update exclusiv

ADVERTISEMENT

Dimineața zilei de sâmbătă, 28 februarie, a reprezentat startul războiului dintre Israel, sprijinită de SUA, și Iranul. Conflictul din Orientul Mijlociu tulbură majoritatea activităților. Ce a transmis Cosmin Contra direct din Qatar.

Federația de Fotbal din Qatar a decis să amâne cele două meciuri rămase de disputat în etapa a 17-a din campionat, Al-Arabi – Al-Sailiya și Shamal – Qatar SC.

Decizia a venit în ziua în care Iran a atacat bazele militare din Doha. Echipa lui Cosmin Contra, Al-Arabi, trebuia să își dispute partida cu Al-Sailiya la ora 20:30. Antrenorul român a vorbit în premieră pentru FANATIK despre situația din Qatar.

Cosmin Contra a reacționat din Qatar după războiul pornit de Israel contra Iranului

Israel a fost țara care a deschis conflictul armat împotriva Iranului. Cea din urmă țară a ripostat și a atacat astfel mai multe baze americane din regiune. Astfel, baze precum Al Udeid din Qatar, au fost lovite cu rachete.

Cosmin Contra, , are parte acum de noi emoții, doar că la o amploare mult mai mare. Tehnicianul român a reacționat după startul războiului, transmițând starea sa actuală precum și ce se va întâmpla cu următoarea partidă a echipei sale.

„Suntem OK, suntem cu echipa la hotel. Așteptăm să vedem dacă jucăm în seara asta. În principiu jucăm, dar așteptăm să vedem dacă se schimbă ceva în următoarele ore”, a reacționat Cosmin Contra în exclusivitate pentru FANATIK.

În mod normal, formația lui Cosmin Contra trebuia să primească vizita celor de la Al Sailiya de la ora 20:30, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 17 din prima ligă a Qatarului.

Clipe de groază și pentru Daniel Isăilă la Abu Dhabi

Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, s-a aflat de asemenea printre țintele Iranului atunci când a lansat mai multe rachete către bazele americane.

Cât despre siguranța acestuia, el a mai transmis că este bine și că nu a fost în pericol în niciun moment și că a aflat despre evenimentele neplăcute de la televizor, la știri.