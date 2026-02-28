Sport

Meciul lui Cosmin Contra din Qatar, amânat după atacurile Iranului asupra bazelor americane din Doha. „Suntem cu echipa la hotel!”. Update exclusiv

Războiul pornit de Israel împotriva Iranului a tulburat situația din Orientul Mijlociu. Cosmin Contra a reacționat direct din Qatar după cele mai recente atacuri cu rachete.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
28.02.2026 | 18:38
Meciul lui Cosmin Contra din Qatar amanat dupa atacurile Iranului asupra bazelor americane din Doha Suntem cu echipa la hotel Update exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cosmin Contra a reacționat din Qatar după atacurile Iranului. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Dimineața zilei de sâmbătă, 28 februarie, a reprezentat startul războiului dintre Israel, sprijinită de SUA, și Iranul. Conflictul din Orientul Mijlociu tulbură majoritatea activităților. Ce a transmis Cosmin Contra direct din Qatar.

UPDATE: Meciurile din Qatar au fost amânate după atacurile Iranului asupra bazelor americane din Doha

Federația de Fotbal din Qatar a decis să amâne cele două meciuri rămase de disputat în etapa a 17-a din campionat, Al-Arabi – Al-Sailiya și Shamal – Qatar SC.

ADVERTISEMENT

Decizia a venit în ziua în care Iran a atacat bazele militare din Doha. Echipa lui Cosmin Contra, Al-Arabi, trebuia să își dispute partida cu Al-Sailiya la ora 20:30. Antrenorul român a vorbit în premieră pentru FANATIK despre situația din Qatar.

Cosmin Contra a reacționat din Qatar după războiul pornit de Israel contra Iranului

Israel a fost țara care a deschis conflictul armat împotriva Iranului. Cea din urmă țară a ripostat și a atacat astfel mai multe baze americane din regiune. Astfel, baze precum Al Udeid din Qatar, au fost lovite cu rachete.

ADVERTISEMENT
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite...
Digi24.ro
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil

Cosmin Contra, antrenorul lui Al Arabi care vine după un meci cu adevărat nebun în campionat, are parte acum de noi emoții, doar că la o amploare mult mai mare. Tehnicianul român a reacționat după startul războiului, transmițând starea sa actuală precum și ce se va întâmpla cu următoarea partidă a echipei sale.

ADVERTISEMENT
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență...
Digisport.ro
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump

„Suntem OK, suntem cu echipa la hotel. Așteptăm să vedem dacă jucăm în seara asta. În principiu jucăm, dar așteptăm să vedem dacă se schimbă ceva în următoarele ore”, a reacționat Cosmin Contra în exclusivitate pentru FANATIK.

În mod normal, formația lui Cosmin Contra trebuia să primească vizita celor de la Al Sailiya de la ora 20:30, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 17 din prima ligă a Qatarului.

ADVERTISEMENT

Clipe de groază și pentru Daniel Isăilă la Abu Dhabi

Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, s-a aflat de asemenea printre țintele Iranului atunci când a lansat mai multe rachete către bazele americane. Daniel Isăilă, antrenorul celor de la Baniyas, a transmis în exclusivitate pentru FANATIK că a auzit sunetul exploziilor din resortul în care se află.

Cât despre siguranța acestuia, el a mai transmis că este bine și că nu a fost în pericol în niciun moment și că a aflat despre evenimentele neplăcute de la televizor, la știri.

Al-Najma – Al-Okhdood, live blog de la ora 21:00. Toate informațiile despre meciul...
Fanatik
Al-Najma – Al-Okhdood, live blog de la ora 21:00. Toate informațiile despre meciul lui Marius Șumudică
Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Acum se joacă Liverpool –...
Fanatik
Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Acum se joacă Liverpool – West Ham și alte 2 meciuri. Erling Haaland, absent în Leeds – Manchester City
FIFA, prima reacție oficială după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacul...
Fanatik
FIFA, prima reacție oficială după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacul asupra Iranului! Ce a spus despre Cupa Mondială
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul...
iamsport.ro
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul dejun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!