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Naționala României primește luni seară vizita Bosniei, la București, în cadrul etapei a 2-a din Nations League. Despre această confruntare a vorbit și Cosmin Contra, fostul selecționer. Ce a declarat în privința reprezentativei noastre.

Cosmin Contra a spus-o înainte de România – Bosnia

După , „tricolorii” au de luat o dublă revanșă luni seară. Elevii lui Gică Hagi trebuie să spele eșecul din primul meci din actuala campanie din Nations League, dar și precedentul din . Cosmin Contra, fostul fundaș dreapta și selecționer al naționalei, consideră că reprezentativa noastră trebuie să se impună fără discuții în meciul de pe Arena Națională.

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„Suntem la nivelul echipei Bosniei. Bosnia nu este mai bună ca noi. Ar trebui să vedem o echipă a României care să domine și să câștige meciul cu Bosnia. N-ai cum să declari că nu ai nicio șansă. Cu organizare bună poți să egalizezi diferența de valoare. Nu ai cum să nu vii cu un mesaj în care să spui că nu ai șanse”, a spus Cosmin Contra la

Aspectul îngrijorător pentru Gică Hagi înainte de România – Bosnia

Duminică, cu o zi înaintea marelui meci, Gică Hagi a susținut o conferință de presă. Actualul selecționer al echipei naționale a atins mai multe puncte, printre care și unul care îi dă, momentan, dureri de cap: poziția pe care se află echipa în ierarhia FIFA. „Nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem (n.r. – poziția 53, cu 1449.39 puncte).

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Știu pe ce loc am preluat echipa și cred că avem multă muncă să devenim o echipă competitivă. Lucrez pentru România și vreau să fac o echipă să câștige meciuri și să meargă la Campionatele Europene și apoi la Campionatele Mondiale!”, a transmis, printre altele, Gică Hagi. „Regele” a precizat și în cât timp estimează că se va realiza reconstrucția echipei naționale: „Doi ani durează acest proces. Trebuie să ne calificăm la Campionatul European. Trebuie să îi conving pe jucători să creadă și să aibă curaj”.

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Bosnia vine după un meci încheiat la egalitate în deplasare, la Varșovia, unde a bifat doar un 0-0 cu reprezentativa Poloniei. Suedia este singura echipă care intră în etapa a doua din Nations League, în grupa noastră, cu 3 puncte, în timp ce România nu are niciunul.