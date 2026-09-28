Sport

Cosmin Contra, categoric înainte de România – Bosnia: „Ar trebui să vedem asta!”

România joacă luni seară acasă cu Bosnia, iar Cosmin Contra a reacționat înaintea meciului. Ce a spus fostul selecționer al „tricolorilor”.
Mihai Dragomir
28.09.2026 | 08:48
Cosmin Contra categoric inainte de Romania Bosnia Ar trebui sa vedem asta
ULTIMA ORĂ
Cosmin Contra nu concepe un alt rezultat pentru „tricolori” decât victoria în România - Bosnia. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Naționala României primește luni seară vizita Bosniei, la București, în cadrul etapei a 2-a din Nations League. Despre această confruntare a vorbit și Cosmin Contra, fostul selecționer. Ce a declarat în privința reprezentativei noastre.

Cosmin Contra a spus-o înainte de România – Bosnia

După 1-2 în deplasare cu Suedia, „tricolorii” au de luat o dublă revanșă luni seară. Elevii lui Gică Hagi trebuie să spele eșecul din primul meci din actuala campanie din Nations League, dar și precedentul din ultima confruntare cu Bosnia. Cosmin Contra, fostul fundaș dreapta și selecționer al naționalei, consideră că reprezentativa noastră trebuie să se impună fără discuții în meciul de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

„Suntem la nivelul echipei Bosniei. Bosnia nu este mai bună ca noi. Ar trebui să vedem o echipă a României care să domine și să câștige meciul cu Bosnia. N-ai cum să declari că nu ai nicio șansă. Cu organizare bună poți să egalizezi diferența de valoare. Nu ai cum să nu vii cu un mesaj în care să spui că nu ai șanse”, a spus Cosmin Contra la TV Digi Sport.

Aspectul îngrijorător pentru Gică Hagi înainte de România – Bosnia

Duminică, cu o zi înaintea marelui meci, Gică Hagi a susținut o conferință de presă. Actualul selecționer al echipei naționale a atins mai multe puncte, printre care și unul care îi dă, momentan, dureri de cap: poziția pe care se află echipa în ierarhia FIFA. „Nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem (n.r. – poziția 53, cu 1449.39 puncte).

ADVERTISEMENT
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise...
Digi24.ro
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare

Știu pe ce loc am preluat echipa și cred că avem multă muncă să devenim o echipă competitivă. Lucrez pentru România și vreau să fac o echipă să câștige meciuri și să meargă la Campionatele Europene și apoi la Campionatele Mondiale!”, a transmis, printre altele, Gică Hagi. „Regele” a precizat și în cât timp estimează că se va realiza reconstrucția echipei naționale: „Doi ani durează acest proces. Trebuie să ne calificăm la Campionatul European. Trebuie să îi conving pe jucători să creadă și să aibă curaj”.

ADVERTISEMENT
”Mutantul” a câștigat Mister Olympia 2026 și imaginile fac înconjurul lumii
Digisport.ro
”Mutantul” a câștigat Mister Olympia 2026 și imaginile fac înconjurul lumii

Bosnia vine după un meci încheiat la egalitate în deplasare, la Varșovia, unde a bifat doar un 0-0 cu reprezentativa Poloniei. Suedia este singura echipă care intră în etapa a doua din Nations League, în grupa noastră, cu 3 puncte, în timp ce România nu are niciunul.

ADVERTISEMENT
Doi fotbaliști, eliminați în același meci după ce și-au tras un adversar de...
Fanatik
Doi fotbaliști, eliminați în același meci după ce și-au tras un adversar de păr! Imaginile au devenit virale. Video
“Stanciu în locul lui Ianis!” Ce schimbări face Gică Hagi în România –...
Fanatik
“Stanciu în locul lui Ianis!” Ce schimbări face Gică Hagi în România – Bosnia: “Jumătate de echipă”
Spania a câștigat un nou titlu mondial. Bilanț fabulos al fotbalului iberic
Fanatik
Spania a câștigat un nou titlu mondial. Bilanț fabulos al fotbalului iberic
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gică Popescu a propus un fotbalist român la Barcelona: 'A vorbit cu președintele'
iamsport.ro
Gică Popescu a propus un fotbalist român la Barcelona: 'A vorbit cu președintele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!