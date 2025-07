Cosmin Contra rupe tăcerea după ce a fost demis de arabi în mai puțin de trei săptămâni: „Aștept cu nerăbdare următorul meu proiect în acest campionat!”

formație din Arabia Saudită. La doar 20 de zile distanță, după ce clubul și-a schimbat conducerea. „Guriță” a oferit primele reacții în spațiul public după rușinea trăită.

Cosmin Contra, primele reacții după rușinea trăită la Al-Kholood: „Eram sigur că va fi un proiect de succes”

După ce s-a despărțit de Damac, Cosmin Contra a semnat cu Al-Kholood, pentru o nouă provocare în zona Golfului, mai exact în campionatul Arabiei Saudite. Deși fusese prezentat cu nici trei săptămâni în urmă, datorită schimbărilor care s-au făcut în conducere, „Guriță” a fost demis, însă, cel mai probabil, o bună parte din contract i-a fost plătită, cu toate că nici măcar nu a apucat să debuteze pe banca echipei. El a oferit primele declarații după ce arabii i-au rezilitat contractul la doar 20 de zile din momentul semnării lui:

„În ultimii 3 ani, KSA (n.r. – Regatul Arabiei Saudite) a devenit ca o a doua casă pentru mine și am văzut progresul uimitor pe care țara și liga de fotbal l-au avut sub conducerea Regelui Arabiei Saudite – Salman Bin Abdulaziz, Prințul Moștenitor – Mohammed Bin Salman, Ministrul Sportului – Prințul Abdulaziz bin Turki Al Faisal, și oamenii pe care i-au ales să conducă proiectul fotbalistic, pentru care am un mare respect și cu care am avut o comunicare și o cooperare foarte bună!

Eram sigur că Al Kholood va fi un alt proiect de succes pe care îl voi conduce pe teren, dar vânzarea clubului către o nouă companie străină m-a împiedicat să încep acest proiect în cel mai surprinzător mod, în ultimul moment”, a transmis Cosmin Contra pe Instagram.

Ce a făcut ca noua conducere să ia decizia demiterii lui Cosmin Contra: „Nu au fost aceleași idei pe care le convenisem”

Cosmin Contra a mai dezvăluit că noua conducere a venit cu o altă viziune, difierită față de cea pe care el și vechii oficiali o împărtășeau: „Noii proprietari au venit cu propriile lor idei, care nu au fost aceleași cu cele pe care le-am convenit cu Hamid Al-Balawi (pe care îl cunoșteam din timpul petrecut la clubul Al- Ittihad) și cu domnul președinte Mohammed Alkhalifa.

Vreau să le mulțumesc lor și domnului Khaled Al Rebdi pentru respectul pe care l-au avut pentru mine și echipa mea de antrenori în timpul negocierilor și pentru tot ceea ce au făcut pentru club și pentru fotbalul din Arabia Saudită.

Le doresc să continue să dezvolte cu mare succes fotbalul din Arabia Saudită și aștept cu nerăbdare următorul meu proiect în acest campionat foarte competitiv, care a avut un progres incredibil și, cu siguranță, va continua să crească. Vă mulțumesc și ne vedem în curând!”, a continuat antrenorul în mesajul său de pe social media.