Cosmin Contra, săgeți către Mirel Rădoi: ”S-a dus o muncă de doi ani și jumătate”

Fostul selecționer al echipei naționale a României, Cosmin Contra, a trimis câteva săgeți către actualul tehnician al ”tricolorilor”, Mirel Rădoi, după ratearea calificării la EURO 2021.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Confruntarea de la Reykjavik s-a încheiat 2-1 după un meci în care rămânem cu multe regrete și în care trebuie să recunoaștem că am avut puține realizări, singurul șut pe spațiul porții fiind la faza penalty-ului.

Rezultatul barajului cu Islanda nu are doar consecințe sportive, ci și financiare. Dezamăgirea ratării calificării este dublată și de cea a veștii legate de câți bani pierde FRF după Islanda-România 2-1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, atacat voalat de Cosmin Contra

Actualul antrenor al celor de la Dinamo, Cosmin Contra, a stat pe banca tehnică a naționalei României până în noiembrie anul trecut, când a fost înlocuit de Mirel Rădoi după ce a ratat calificarea la EURO 2021 din preliminariile clasice și deși mai avea o șansă de a ajunge la turneul final prin barajul din Liga Națiunilor.

”Mă așteptam la altceva, ca echipa să arate mult mai bine, dar s-a văzut că naționala Islandei este mai obișnuită cu asemenea meciuri. Sigurdsson este un jucător de clasă mondială, joacă la cel mai înalt nivel”, a fost atacul voalat al lui Cosmin Contra la Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

”Din păcate am fost neinspirați în prima repriză, iar la 2-0 nu am mai putut să revenim. În partea secundă, dincolo de acel penalty primit, nu am pus poarta adversă în pericol în niciun moment”, a declarat fostul selecționer la Realitatea Sportivă.

”A fost o muncă de doi ani și jumătate care s-a dus pe apa sâmbetei în 90 de minute. Noi românii supraevaluăm succesele, nu am câștigat de o asemenea manieră demult așa cum am făcut-o în Austria, iar echipa arătase bine”, a continuat el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Este un joc de echipă nu putem să dăm vina pe anumiți jucători, au fost 11 în teren, toți trebuie să se apere, toți trebuie să atace. Am fost însă foarte lenți pe faza de atac, nu am avut practic șuturi pe poartă”, a mai spus Contra.

Partida Norvegia – România, din etapa a treia din Liga Națiunilor, se va disputa duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00, pe stadionul Ullevaal. Presa norvegiană a scris că tensiunea domină lotul lui Lars Lagerback și se vorbește chiar de haos în vestiar și pe banca tehnică, acolo unde suedezul este tot mai contestat.

ADVERTISEMENT