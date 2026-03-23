Cosmin Contra se umple de bani în Qatar! Ce salariu va avea și prima reacție a antrenorului după ce a semnat

Cosmin Contra, în vârstă de 50 de ani, a semnat prelungirea contractului cu Al-Arabi din Qatar. Antrenorul român a fost numit în funcție la această echipă în luna octombrie a anului trecut. Atunci, formația se afla pe penultimul loc în clasament și venea după două înfrângeri la scor, 0-4 și 1-8. Din acel moment însă, a început ascensiunea lui Al-Arabi.

Ce salariu va avea Cosmin Contra în noul contract cu Al-Arabi din Qatar

Sub comanda fostului fundaș dreapta, echipa a obținut mai multe victorii importante. Ultima, chiar împotriva liderului Al-Sadd, formație antrenată de italianul Roberto Mancini. Astfel, Al-Arabi a urcat până pe locul 6 în clasamentul din Qatar, în condițiile în care și în prezent lotul de jucători este în mare parte același ca la startul sezonului.

Așadar, este destul de clar că munca depusă de român până în prezent este una foarte bună. Iar acest aspect a fost recunoscut și de oficialii clubului. Ei au decis deja să îi prelungească lui Cosmin Contra înțelegerea semnată de el în octombrie. În primă fază contractul dintre cele două părți era valabil doar până la finalul acestui sezon.

Acum, el a fost prelungit până în 2028. În plus, presa din această zonă a lumii a informat că acest moment a venit și cu o mărire substanțială de salariu pentru Contra. Până acum, fostul selecționer al României avea trecut în contract un câștig de 1.7 milioane de dolari pe sezon. Iar de acum înainte venitul anual al celui poreclit „Guriță” va ajunge la 2.5 milioane de dolari, cu tot cu anumite bonusuri de performanță stipulate în acest nou contract. Din această sumă, își va plăti și colaboratorii.

Ce a spus Cosmin Contra despre acest moment important din cariera sa de antrenor

Fostul internațional român a oferit deja și o primă reacție vizavi de acest subiect. În primă fază el a glumit și a dat de înțeles că în principiu nu se aștepta la o astfel de desfășurare de evenimente atunci când a ajuns pentru prima dată la Al-Arabi. În continuare însă, în mod firesc, Contra a transmis că se bucură de faptul că munca sa a ajuns să fie foarte apreciată într-un timp destul de scurt în Qatar, iar această prelungire de contract vine deci doar ca o confirmare palpabilă în acest sens.

„Nu știu dacă mă așteptam (n.r. râde). Oamenii sunt mulțumiți, atunci când faci lucrurile bine se dorește continuitate. Vom vedea ce se va întâmpla pe viitor și ce obiective vom avea. Sunt fericit că am rămas într-un proiect și mergem mai departe. Aș vrea să vedem dacă la anul putem face ceva în plus. Vrem să terminăm cât mai sus anul acesta. Suntem în toate cele trei competiții și vedem ce va fi. Nu avem un obiectiv, planul a fost să ne salvăm de la retrogradare. Tot ceea ce va fi de acum înainte este un bonus. La anul, nu știu dacă ne putem lupta la titlu, dar vrem să fim acolo. Să fim cât mai sus de la început, nu să mai începem cu un decalaj mare de puncte”, , potrivit