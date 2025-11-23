Sport

Cosmin Contra, serie magnifică în Qatar! Ce record a stabilit după o nouă victorie de senzație cu Al Arabi. Update

Lui Cosmin Contra îi merge excelent în Qatar. Tehnicianul român a obținut o nouă victorie extraordinară cu Al Arabi, de această dată în fața unei formații cu pretenții.
Traian Terzian
23.11.2025 | 21:32
O nouă victorie spectaculoasă pentru Al Arabi sub comanda lui Cosmin Contra. Sursă foto: @alarabi_club
Al Arabi a renăscut practic sub comanda lui Cosmin Contra și a revenit în partea superioară a clasamentului. Neînvinsă în campionat de la venirea românului, echipa a reușit o nouă victorie mare.

UPDATE: Recordul atins de Cosmin Contra după ultima victorie cu Al Arabi

Odată cu victoria lui Al Arabi cu 5-1 contra celor de la Qatar SC, Cosmin Contra a atins o bornă importantă. Aflat pe banca tehnică a qatarezilor din luna octombrie, antrenorul român a bifat cel mai bun start de mandat pe banca unei echipe. Mai exact, tehnicianul a bifat 6 victorii în ultimele 7 partide oficiale, cedând o singură dată în Cupă (Al-Arabi – Shamal, 0-3).

Al Arabi, serie de victorii după sosirea lui Cosmin Contra

În etapa cu numărul 10 a campionatului Qatarului, Al Arabi s-a deplasat pe terenul formației Qatar SC. Pe stadionul din Doha a fost o singură formație, iar victoria a fost una categorică pentru trupa lui Contra.

Oaspeții au făcut o primă repriză fantastică și în minutul 40 era deja 3-0 după ”dubla” reușită de spaniolul Pablo Sarabia (24, 40) și golul înscris de kenyanul Michael Olunga (34). Până la pauză, gazdele au redus din diferență prin englezul Niall Mason (45+5).

A fost un simplu foc de paie, deoarece Al Arabi s-a aflat în controlul partidei și în repriza secundă, în care a mai înscris de două ori. Olunga a făcut și el ”dubla” (50), iar iordanianul Yazan Al Naimat (81) a închis tabela la 5-1.

Cât a urcat Al Arabi în clasament după aducerea lui Contra

Venit pe banca tehnică a celor de la Al Arabi în urmă cu 40 de zile, Cosmin Contra are 4 victorii din tot atâtea meciuri disputate în campionat. În urma acestor succese, echipa a ajuns până pe locul 6 în clasament.

Lider în întrecerea din Qatar este Al-Gharafa, formația lui Florinel Coman. Din păcate, atacantul român evoluează extrem de puțin. Chiar dacă l-a sfătuit să rămână și să-și ia banii de la șeici, Gigi Becali nu a exclus o revenire a lui Coman la FCSB.

Cosmin Contra Al Arabi victorie clasament campionat Qatar

Programul echipei lui Cosmin Contra până la finalul anului

Șeicii aflați la conducerea clubului Al Arabi se felicită pentru instalarea lui Cosmin Contra, iar fostul selecționer al naționalei României speră să păstreze linia bună. Până la finalul anului mai are de disputat 4 partide, după următorul program:

  • Al Khor – Al Arabi (29 noiembrie, Cupa Qatarului)
  • Al Sailiya – Al Arabi (6 decembrie, Cupa Qatarului)
  • Muaither SC – Al Arabi (13 decembrie, Cupa Qatarului)
  • Al Arabi – Al Rayyan (27 decembrie, campionat)
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
