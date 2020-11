Cosmin Contra și-a anunțat plecarea de la Dinamo: ”E ultimul meu meci”

Antrenorul echipei Dinamo București, Cosmin Contra, și-a anunțat plecarea de pe banca tehnică a ”câinilor” după meciul cu FC Viitorul din 16-imile de finală ale Cupei României.

Aflat la cuțite cu patronul Pablo Cortacero și contestat și de către suporterii alb-roșii, tehnicianul se declară nerăbdător să părăsească România și spune că nu va mai antrena în țară.

După ce a fost înlocuit din funcția de președinte al Consiliului de Adiministrație, Pablo Cortacero a anunțat că-l va demite pe ”Guriță”, spunând că nu e satisfăcut de modul în care antrenorul se comportă față de echipă.

Cosmin Contra pleacă de la Dinamo după meciul cu Viitorul

”E ultimul meu meci pe banca lui Dinamo. Am zis că se va ajunge la acest punct, dar mai bine să vorbim despre meci. Am văzut că a zis Pablo Cortacero că mă va da afară că nu am fost loial. Poate ar trebui să se uite în dicționar să vadă ce înseamnă loialitate, poate se va uita în oglindă să vadă cine a fost loial și cine nu”, a fost declarația prin care Cosmin Contra și-a anunțat plecarea de la Dinamo.

”Eu nu mai am ce discuta cu această persoană. Eu am încercat să-mi fac treaba cât mai bine. Ambele echipe doresc calificare, va fi un meci încins. Echipa mai inspirată și cea care va greși mai puțin va câștiga”, a mai spus tehnicianul dinamovist înaintea meciului cu FC Viitorul.

”Magaye Gueye mi-a cerut să nu fie convocat pentru că trece printr-o perioadă grea din punct de vedere financiar. Sunt și alți jucători care traversează momente grele, dar unii au probleme mai mari, alții au probleme care nu sunt așa grave. Unii clachează, unii au probleme mari și trebuie să fim lângă ei”, a încheiat Contra.

Înaintea partidei cu FC Viitorul, fanii din PCH s-au strâns pe Buleverdul ”Barbu Văcărescu”, aflat în imediata apropiere a intrării dinspre peluza dinamovistă. Aceștia au cântat pentru jucători și au protestat la adresa patronilor spanioli. Aproximativ 100 de suporteri au aprins torțe și au întâmpinat autocarul echipei, așa cum procedau și în vară, când echipa a fost la un pas să retrogradeze în Liga 2.

Suporterii – acționari de la Dinamo își doresc ca antrenorul Cosmin Contra să rămână la echipă. Fanii au avut un mesaj dur pentru Pablo Cortacero. ”Să nu mai calce în România”, i-au transmis aceștia spaniolului.

Dinamo abordează întâlnirea cu FC Viitorul într-un sistem 4-2-3-1, dar din ”primul 11” lipsește Borja Valle. Partida se joacă sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 20:45, pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare.

