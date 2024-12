Cosmin Contra și-a dat demisia de la Damac! Nicolae Stanciu și Florin Niță au rămas fără antrenor

Damac a rămas fără antrenor. Cosmin Contra și-a dat demisia de la echipa la care

Cosmin Contra și-a dat demisia de la Damac. Stanciu și Niță au rămas fără antrenor

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, Cosmin Contra și-a dat demisia după remiza înregistrată joi, 5 decembrie, pe teren propriu, cor 2-2, cu Al Fayha.

Ca urmare a acestui rezultat, Damac e pe locul 10 în prima ligă din Arabia Saudită, cu 15 puncte, la zece lungimi de podium.

Despre plecarea lui Contra de la Damac au vorbit și jurnaliștii din Arabia Saudită. „Antrenorul român a decis să demisioneze din funcția de antrenor al lui Damac”, au scris cei de la Koora Show.

După 2-2 cu Al Fayha, Cosmin Contra a dat vina pe jucători, susținând că Damac a tratat cu superficialitate fazele pe care le-a avut în fața porții adverse.

„Am fost excelenți la mijlocul terenului, am dominat, însă nu am reușit să finalizăm așa cum ar fi trebuit. Ar fi trebuit să închidem meciul și să nu îi mai dăm ocazii lui Al Feyha, însă nu am făcut asta”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Asharq Al-Awsat.

În vârstă de 48 de ani, Cosmin Contra era antrenor la Damac din martie 2023. „Guriță” mai avea contract cu saudiții până în vara anului viitor, dar a decis să renunțe.

Fostul selecționer semnase prelungirea contractului cu Damac chiar în vara lui 2023. Contra reușise să îi impresioneze pe șeicii care conduc clubul când a reușit să termine pe locul 10 în campionatul precedent, departe de locurile de retrogradare.

Cosmin Contra o lasă așadar pe Damac pe același loc 10, acum când s-au disputat 13 etape din prima ligă a Arabiei Saudite. Echipa românilor Stanciu și Niță a înregistrat în acest campionat 4 victorii, 3 remize și 6 înfrângeri și are un golaveraj de 20-23.