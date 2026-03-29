Cosmin Contra și-a ieșit din minți în Qatar! A protestat vehement la o fază evidentă: eliminare dramatică în semifinalele cupei. Video

Cosmin Contra (50 de ani) a disputat în cursul zilei de duminică alături de echipa sa din Qatar, Al Arabi, semifinala cupei pe terenul celor de la Muaither. Formația antrenorului român a deschis rapid scorul, în minutul 7 prin Darros, dar soarta partidei s-a schimbat dramatic chiar până la pauză, gazdele punctând de nu mai puțin de trei ori în acest timp.

Inițial, Ethyan Gonzalez a egalat după doar un minut. Ulterior, după doar alte trei minute, deci în minutul 11, Saleh a făcut 2-1 pentru Muaither. În prelungirile primei reprize, s-a petrecut de departe cea mai interesantă fază a acestui meci. Gazdele au primit un penalty, după un fault clar comis de portarul Mohamed Saeed asupra unui adversar.

Deși s-a putut vedea foarte clar inclusiv pe reluări că arbitrul a luat decizia corectă, Contra nu a fost de acord cu acest verdict și a protestat vehement, solicitând și intervenția arbitrajului video. În cele din urmă, în mod firesc, a fost menținută hotărârea inițială, iar Ramis Luque a transformat lovitura de la 11 metri respectivă, ducând astfel scorul la 3-1 pentru Muaither chiar înainte de pauză.

În repriza a doua, mai exact în minutul 51, a reușit să reducă din diferență, grație golului marcat de spaniolul Pablo Sarabia, fostul fotbalist de la Real Madrid Castilla, Getafe, FC Sevilla, Paris Saint-Germain, Sporting Lisabona și Wolverhampton Wanderers. Astfel, Al Arabi începuse să spere că va mai marca măcar încă un gol pe final de joc, iar acest lucru chiar s-a întâmplat, tocmai în minutul 90+8, practic la ultima fază. Atunci a punctat Alexis Perez.

Astfel, calificarea în finală s-a decis, conform regulamentului din această competiție, direct după executarea loviturilor de departajare. Acolo, echipa a fost învinsă cu scorul de 2-3. Așadar, Muaither s-a calificat în finala QSL, acolo unde urmează să dea peste Al-Rayyan, grupare care a trecut în penultimul act pe teren propriu de Umm-Salal tot după executarea loviturilor de departajare.