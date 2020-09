Cosmin Contra, supărat după Dinamo-UTA Arad 0-1: ,,Trebuie să iau măsuri. Nu putem continua așa!”

Dinamo rămâne cu o singură victorie după patru etape, după înfrângerea de pe teren propriu, în fața nou promovatei UTA Arad, care obține prima victorie în campionat, iar Cosmin Contra are multe de remediat până la meciul cu FCSB.

Cosmin Contra deși a fost foarte supărat la finalul meciului Dinamo – UTA 0-1, a avut puterea să își felicite adversarii, dar a acuzat penalty-ul gratuit din care UTA a înscris golul victoriei: ,,Felicitări UTA pentru cele trei puncte. Dacă nu tratezi fotbalul cu seriozitate și permiți anumite lucruri unei echipe ca UTA… Facem cadou penalty, ei nu au ajuns la poartă. Nu am avut seriozitate pe ultimii 20 de metri”, a spus Contra fair-play.

,,Guriță” a acuzat relaxarea jucătorilor pe faza de atac și i-a acuzat de lipsă de concentrare pe ultimii 20 de metri, câinii nereușind să își facă jocul datorită modului în care s-a baricadat UTA în apărare: ,,Este o palmă dată jucătorilor. După meciul bun cu Mediaș și a doua repriză cu Botoșani, credeau că defilăm cu UTA. Sunt principalul vinovat, pentru că nu am ajuns la jucători. Pierdem luciditatea după primirea golului, chiar dacă am dominat, nu am adus mingea la margine, trebuia să jucam foarte repede, pentru că ei au aglomerat centrul”, a explicat antrenorul dinamoviștilor.

Cosmin Contra îi acuză pe jucători: ,,Credeau că după o victorie câștigăm cu tricoul pus noi”

Cosmin Contra nu își menajează deloc jucătorii, dar totuși e de părere că suporterii și conducerea clubului trebuie să aibă răbdare, ținând cont că are zece jucători noi la echipă. cu jucători străini care nu s-au adaptat încă: ,,Trebuie să iau măsuri. Nu putem continua așa! S-au relaxat, credeau că după o victorie câștigăm cu tricoul pus pe noi. La un derby nu cred că au nevoie de motivare. E destul de motivant să joci acest meci”, a declarat Contra tranșant.

Fostul selecționer a avut un mesaj și pentru Pablo Cortacero și ceilalți investitori spanioli de la Dinamo: ,,Mai avem mult de lucru. Nu au de ce să fie disperați, e un proiect nou, au venit zece jucători noi. Grupul e puternic, dar mai avem mult de lucru. Astăzi s-a văzut anumite lucruri care trebuie îmbunătățite. Trebuie să muncim și în derby să arătăm mai bine”, a completat Contra într-o notă optimistă.

Dinamovistul a vorbit și despre transferul lui Diego Capel, fostul câștigător al Cupei UEFA cu Sevilla, care nu va rămâne în Ștefan cel Mare. Contra a încercat să fie diplomat, dar e clar că fotbalistul care a fost în probe la Dinamo era departe de forma care l-a consacrat ca fotbalist în La Liga: ,,Noi avem o limită de străini și avem alte priorități acum, nu Capel. Dacă venea acum trei săptămâni, era altceva. Acum e greu să aibă loc în echipă, după achizițiile făcute. La antrenament nu a arătat rău”, a evitat Contra diplomatic întrebarea.

Dinamo nu reușește să câștige pe teren propriu, iar Contra își asumă răspunderea

Dinamo a avut din nou o primă repriză foarte slabă și chiar dacă a dominat meciul, nu a reușit să își creeze ocazii foarte clare, în timp ce principala speranță, Borja Valle, a avut cele mai multe driblinguri, dar nu a fost deloc eficient și nu a făcut diferența ca în meciul cu Botoșani, când a înscris un gol de senzație.

Contra a luat vina asupra sa și consideră că nu a știut să își motiveze îndeajuns jucătorii: ,,Le-am atras atenția toată săptămâna. Vom stabili anumite lucruri”, dar la derby-ul cu FCSB este sigur că toți vor da tot ce au mai bun, iar jucătorii spanioli au înțeles ce înseamnă acest meci pentru toți microbiștii români.

Un alt imbold pentru jucătorii lui Dinamo înaintea meciului cu FCSB, ar fi achitarea restanțelor salariale despre care s-a vorbit de atâta timp și care ar aduce liniștea la echipă. Cosmin Contra și-a asigurat jucătorii că vor avea banii în cont înainte de meciul cu UTA Arad, iar Ricardo Grigore a comentat această situație neplăcută: ,,Am văzut ce a zis și mister. Dacă credeți că m-am uitat pe telefon până la ora meciului… Sper să intre banii zilele astea. Sunt mai puțin importanți. Avem de câștigat meciuri ca să intrăm în play-off”, a comentat situația tânărul jucător al lui Dinamo.

