Cosmin Contra surprinde: “Nu-s sigur că Gică Hagi va fi noul selecționer al României!” Ce spune de neincluderea sa pe lista FRF

Cosmin Contra (50 de ani) este plecat de ceva ani din România, însă este la curent cu situația fotbalului nostru, dar mai ales a echipei naționale. Antrenorul lui Al-Arabi a avut o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA în care a discutat despre mai multe subiecte importante. Ce a spus despre viitorul primei reprezentative și cum a reacționat când nu și-a văzut numele pe lista posibililor noi selecționeri.

Cosmin Contra arată cu degetul fotbalul românesc după încă o calificare ratată la Campionatul Mondial. „Voi nu vedeți problemele astea!”

Naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial găzduit de SUA, Mexic și Canada în vara acestui an. „Tricolorii” vor începe un nou drum al calificării, însă de data aceasta pentru EURO 2028. Cosmin Contra a spus că își dorește să îl vadă pe Mircea Lucescu (80 de ani) sănătos după cauzate de finalul nefericit de mandat la echipa națională, iar apoi a arătat cu degetul către adevăratele probleme din fotbalul românesc care stopează performanța.

„(n.r. – cât de mare a fost pentru tine ca fost selecționer dezamăgirea ratării acestui mondial?) În primul rând doresc multă sănătate lui nea Mircea, că asta e cel mai important în momentul de față. Trebuie să ne gândim și la omul Mircea Lucescu, să-i transmitem energia pozitivă să treacă peste momentele astea dificile și sunt sigur că toată lumea e alături de el. Eu am fost acolo și știu ce înseamnă o necalificare, crede-mă că sunt dezamăgit. Nu e ușor să treci peste o necalificare, dar trebuie să fim realiști, să spunem că chiar dacă turcii n-au avut foarte multe ocazii, ne-au dominat teritorial, au avut posesia, au stat sus în pressing, nu ne-au lăsat de foarte multe ori să ieșim ușor din jumătatea noastră. Eu cred că planul făcut de nea Mircea n-a fost cel mai rău ales.

Începe o altă campanie, o calificare la Campionat European, prin Liga Națiunilor. Viața continuă la echipa națională. Voi nu vedeți problemele pe ansamblu în fotbalul românesc. Lipsa bazelor de antrenament la copii și juniori, lipsa metodologiei la copii și juniori, lipsa sălilor de forță, a infrastructurii în care tu poți să crești jucători care să te ajute pe viitor să ajungă la echipe mari. Dacă tu n-ai jucători în top 5 din lume jucând meci de meci, e greu ca la o campanie de calificare să domini o grupă în care ai cel puțin una sau două favorite în fața ta.

Noi suntem întotdeauna optimiști ca nație și ne dorim întotdeauna să ne calificăm, să batem marile echipe din lume, dar crede-mă că am fost antrenor în România la diferite echipe și când îți spun că lipsa infrastructurii la nivel de copii juniori e sacră și noi în continuare nu punem accentul pe crearea de baze sportive la nivel de copii și juniori și metodologie care se ducă la formarea unui jucătorului la cel mai înalt nivel, nu avem cum să avem performanță sau să cerem performanță la nivel de echipă națională. Indiferent de cât ne dorim noi.

Planul pus la cale de Cosmin Contra în perioada în care a pregătit echipa națională. „N-am reușit să duc la capăt”

Cosmin Contra a dezvăluit că, în perioada în care a fost selecționer al echipei naționale, a făcut parte dintr-un plan ce viza alcătuirea unui manual de metodologie adresat special copiilor și juniorilor. Spre dezamăgirea acestuia, planul nu s-a mai materializat.

Când am fost antrenor la echipa națională, la un moment dat am avut o chestie să creăm un manual de metodologie pe grupe de copii și juniori. Și era implicat și Mirel, am fost implicați mai mulți antrenori din punctul ăsta de vedere. Și n-am reușit să duc la capăt acest proiect, dar aș fi vrut să-l fac. Antrenorii din România să aibă o idee cât de cât ce ar trebui să lucreze la diferite grupe de vârstă”, a spus inițial Cosmin Contra.

Cosmin Contra l-a lăudat în direct pe Gică Hagi și l-a dat drept exemplu

, a fost lăudat în direct de Cosmin Contra. Antrenorul român a spus că modelul implementat de „Rege" la academia sa trebuie multiplicat în România.

„A creat o infrastructură de pregătire la condiții europene, înainte să facă o metodologie sănătoasă de la cele mai mici grupe de copii și juniori până la prima echipă. Ceea ce se întâmpla la Viitorul trebuie să fie peste tot în țară, nu numai acolo. Am înțeles că și FCSB-ul au investit foarte mult în baza de pregătire de la Berceni, Craiova la fel, dar sunt foarte puține. Sunt foarte puține! Nu-s sigur că Gică Hagi va fi noul selecționer al României, n-am văzut să iasă și să spună ceva.”, a mai spus antrenorul român.

Ce a spus Cosmin Contra după ce numele său nu figurează în lista de posibili noi selecționeri ai echipei naționale. „Probabil de asta!”

Comisia Tehnică a FRF s-a întrunit vineri, 3 aprilie, iar directorul tehnic Mihai Stoichiță a anunțat care sunt principalii candidați pentru rolul de selecționer al României. Cosmin Contra a spus totul despre faptul că nu și-a regăsit numele între cei propuși pentru acest post.

„Nu m-a deranjat. De ce să mă deranjeze? Probabil Comisia Tehnică a considerat că în momentul de față, pentru echipa națională, numele acelea (n.r. – ) sunt cele mai în măsură să pria echipa națională, atâta tot. Probabil Comisia Tehnică a analizat munca pe care am depus-o fiecare antrenor la echipa națională și cei care au fost nominalizați au făcut o treabă mai bună decât mine (n.r. – râde). Eu am semnat prelungirea contactului cu Al-Arabi și poate de asta nu m-au inclus și pe mine”, a punctat Contra.

Cosmin Contra, încântat de parcursul formidabil avut la Al-Arabi. „Putem termina campionatul în primele patru”

Situația tensionată din Orientul Mijlociu pare că s-a mai domolit. Al-Arabi, , s-a deplasat pe terenul ultimei clasate, Al-Shahaniya, în etapa a 20-a a campionatului, și a câștigat meciul. Astfel, trupa pregătită de Cosmin Contra are șanse mari să termine în top 4 și să joace în sezonul următor de cupe intercontinentale.

„Lucrurile merg bine pentru mine la echipă și sunt foarte mulțumit de felul în care am putut să venim la o echipă care era pe penultimul loc după 6 etape, cu doar 4 puncte din 24 posibile. . Un om când începe o muncă, speră să-i meargă lucrurile bine. E clar că nu a fost ușor, dar am găsit un grup foarte bun de jucători. I-am văzut înainte să ajung la echipa asta. Am și vorbit cu Pablo Sarabia, pentru că l-am debutat când avea 20 de ani la Getafe, când am fost antrenor acolo.

Am vorbit cu el, înainte să semnez, despre ce crede el că se întâmplă la echipă și văzând calitatea jucătorilor, pe mine m-a surprins că au început campionatul așa de slab și am încercat să îmbunătățesc în primul rând partea defensivă, pentru că au primit 24 de goluri în 6 etape. Am încercat să primim mai puține goluri, să fim o echipă mult mai ordonată din toate punctele de vedere, în toate compartimentele și de acolo calitatea jucătorilor pe care îi am în echipă au făcut diferența.

Trebuie să ne scăpăm de la retrogradare, salvarea, ăsta era obiectivul meu. Dar acum, inerția ne-a dus la sfârșitul ăsta de campionat, să fim pe locul 5 la egalitate de puncte cu locul 4 și locul 3. Dacă câștig restanța pe care o am, probabil avem șansă să terminăm în primele 4 din campionat și să avem șansa de a juca la o competiție din Golf”, a mai spus Cosmin Contra la FANATIK SUPERLIGA.

22.09.2017 – 18.11.2019 este perioada în care Cosmin Contra a pregătit echipa națională a României

24 de meciuri a strâns atunci antrenorul român pe banca tehnică