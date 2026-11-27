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Cosmin Contra a remarcat, la fel ca și alți oameni din fotbal, declarațiile foarte optimiste făcute de jucătorii naționalei U17 înainte de Campionatul Mondial din Qatar. Declarații care nu au fost susținute de realitate, după ce naționala noastră a pierdut 0-1 cu Mexic și 0-1 cu Venezuela.

Cosmin Contra este dezamăgit de prestația naționalei U17 la Mondialul din Qatar

Contra recunoaște că se aștepta la mai multe din partea acestor tineri jucători și încearcă să rămână optimist că actuala generație U17 nu va fi una care peste câțiva ani va dezamăgi pe toată lumea.

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Aveam informații că e o generație foarte bună, că sunt încrezători, că pot să facă lucruri mărețe. Pe mine, personal, m-au dezamăgit. Mă așteptam la mai multe. La nivelul acesta, la 17 ani, să vii la un Campionat Mondial și să arăți mai mult.

Am arătat foarte puțin în ambele jocuri, de aceea le-am pierdut. Am fost temători, am jucat cu frică. Poate a contat și debutul la o asemenea competiție. Din ce am văzut eu, e foarte greu să câștigi un meci când nu ai niciun șut pe spațiul porții.

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Apărarea a fost OK. Se vede că sunt trei fundași centrali care joacă în campionate puternice. Cei doi sau trei apărători centrali, mijlocașul de la Villarreal, la fel, sunt, în general, jucători de perspectivă. Trebuie să avem grijă de ei, să crească mult mai bine”, a declarat Cosmin Contra în EXCLUSIVITATE pentru trimisul FANATIK în Qatar, Emanuel Roșu.

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Cosmin Contra nu știe dacă Gică Hagi va avea succes la echipa națională cu noua sa viziune

Totodată, Contra a discutat cu Gică Hagi despre planurile „Regelui” la naționala mare și crede că va fi complicat să devină realitate. „Din ce am vorbit cu Gică la Mondialul Under 17, el are o idee foarte clară în minte. , să joace un fotbal mult mai ofensiv, cu pressing în jumătatea adversă, cu un sistem care nu a fost utilizat la echipa națională în ultimii ani. E nevoie de timp, nu ajută pauzele acestea lungi. Este încrezător că poate să facă lucrul acesta”, a completat Contra.

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