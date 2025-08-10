Cosmin Contra, transfer cu năbădăi. Giovanni Becali: „Prietenul meu Ancelotti m-a înjurat!”

FANATIK, că a fost înjurat de Carlo Ancelotti pentru transferul lui Cosmin Contra de la AC Milan la Atletico Madrid. În septembrie 2002, conducerea madrilenilor plătea pentru fostul fundaș dreapta al României către milanezi 3 milioane de euro.

Conflict între Giovanni Becali și Carlo Ancelotti de la transferul lui Cosmin Contra

Înaintea realizării mutării, Carlo Ancelotti i-a adresat cuvinte grele lui Giovanni Becali. Tehnicianul italian a aflat ulterior că agentul lui Contra nu avea nicio vină, ci așa s-au înțeles cluburile între ele, fără să apuce să îl anunțe și pe el șefii lui AC Milan. Uriașul antrenor și-a prezentat, la o oră distanță, scuzele față de Becali.

„Se termina calcio mercato și eu mă duc la Madrid. Mutu a ajuns de la Verona la Parma. Și plec în Spania, unde calcio mercato se termina luni seara, și plec cu Adrian Ilie să îl duc la Alaves de la Valencia.

Cum ajung la Madrid mă cheamă Miguel Anghel, proprietarul clubului Atletico Madrid. Era în aeroport în Milano și mă cheamă. M-a întrebat ce fac, i-am zis că am terminat calcio mercato. M-a întrebat ce fac acum, a zis că știe că vin la Madrid.

Maniera inedită în care a aflat impresarul de interesul lui Atletico Madrid pentru Contra

Îmi zice: ‘Trebuie să îl facem pe Contra!’. Îi zic: ‘Băi, ești copil?! Eu vin de la calcio mercato acum. Tu ai vorbit cu Milan?’. El spune: ‘Nu știi că avem 2-3 jucători la ei?’. Ancelotti era la ei antrenor, la Milan.

Miguel Anghel, profitând de un interviu în care Contra spunea că vrea să vină la Milan, zice: ‘Da, Milanul e o echipă mare. Îmi place fotbalul italian, dar pentru mine fotbalul spaniol e mai interesant decât fotbalul italian’. A apărut în Gazzetta Dello Sport.

Miguel Anghel profită de chestia asta. Îl plăcea pe Contra. Și Miguel Anghel mi-a spus că se înțelege cu jucătorii, că avea 2-3 jucători la AC Milan, cu diferența de bani și nu știu ce. Mă duc la Madrid să mă întâlnesc cu el. Contra era atunci la Milan, înainte de începerea campionatului. La sfârșitul lui august se juca un trofeu ‘Berlusconi’. Milan juca atunci cu Inter și Contra a jucat. Mi se pare că a dat și golul victoriei.

Ancelotti, foc și pară pe Giovanni Becali

Carlo Ancelotti nu știa nimic înainte de transfer. Eu i-am spus lui Contra: ‘Băi, Cosmine, gândește-te toată noaptea și spune-mi luni ce facem ca să ai timp să te pregătești!’. ‘Da, Giovanni, mă gândesc și îți spun‘.

Mă cheamă prietenul meu, Carlo Ancelotti, după meci. M-a înjurat! Mi-a zis că sunt un fiu de nu știu ce. După o oră m-a chemat el și mi-a zis: ‘Ok, scuze, Giovanni! Am aflat despre e vorba‘. Ăștia au jucat meciul și nu i-au spus și lui”, a .