Cosmin Contra, verdict clar: unde e România superioară Turciei. „Nu întotdeauna talentul câștigă meciurile”

România se pregătește de meciul cu Turcia, din barajul de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, meci ce va avea loc joi, la Istanbul, pe stadionul celor de la Besiktas. Fostul antrenor al echipei naționale, , a avut un mesaj pentru jucătorii ce vor încerca să ajungă la turneul final.

Cosmin Contra știe cum se poate califica România la Cupa Mondială

Cosmin Contra e de părere că tricolorii au șansa lor de a trece de Turcia, însă numai dacă vor fi gata să aibă un joc de sacrificiu, în care să se dăruiască total pe teren, pentru a compensa astfel diferența de valoare care este în favoarea gazdelor. Fostul selecționer crede că România are o forță de grup superioară adversarului și asta ar fi avantajul de care putem profita. De asemenea, acesta are și un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu.

„Toată lumea așteaptă acest meci și le transmit jucătorilor să aibă încredere în ei și să creadă că pot să elimine Turcia și să dea totul, până la ultima picătură de energie. Așa se pot califica și la următorul meci și să joace din nou la Campionatul Mondial. Trebuie să creadă total în lucrul ăsta pentru că noi suntem alături de ei. O țară întreagă îi sprijină și trebuie să știe că nu sunt singuri. Fanii de câțiva ani le oferă suport necondiționat și se va vedea asta chiar și la Istanbul. Sunt convins că vom face totul pentru a ne califica. Putem face o surpriză și în fotbal chiar e posibil orice. Cu siguranță atuul nostru este forța grupului pentru că Turcia are individualități de foarte mare calitate, dar la nivel de grup România e mult mai bună.

Nu întotdeauna talentul câștigă meciurile. De foarte multe ori în fotbalul modern dacă echipa e dispusă să facă sacrificii poate să compenseze lipsa talentelor. Deci eu cred că forța de grup a României este mult mai mare decât cea a Turciei. Lui Mircea Lucescu îi doresc mult sănătate ca să poată să facă lucrurile pe care și le dorește. Sunt convins că face tot ce e posibil să fie în cea mai bună formă la ora meciului. Ce pot să îi transmit eu unui antrenor cu o experiență atât de mare? Nu avem ce să îi mai zicem, doar că suntem alături de ei și că îi transmitem toți antrenorii români energie pozitivă și cu puțin noroc să califice echipa la Campionatul Mondial”, a spus Cosmin Contra într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.

Ce spune Cosmin Contra despre viitorul său

, echipă din Qatar cu care de curând și-a prelungit înțelegerea. Tehnicianul spune că nu se gândește la o revenire pe banca României, tocmai pentru că are un angajament cu formația arabă și vrea să-și ducă la bun sfârșit promisiunea față de conducătorii grupării. Contra a fost selecționerul tricolorilor în perioada 2017-2019, reușind 13 victorii în 24 de meciuri.

„Eu nu mă gândesc pe viitor la echipa națională pentru că mi-am prelungit contractul cu doi ani aici. Îmi doresc să îmi duc contractul la bun sfârșit și apoi vom vedea. Dacă situația cu războiul va escalada normal că nu vom mai putea continua, dar nu cred că e cazul. Suntem pe aceeași lungime de undă de când am venit și ei și-au dorit să continui”, a mai declarat Cosmin Contra.