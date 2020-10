Cosmin Contra vorbește despre plecarea de la Dinamo: ”Primul cade antrenorul”

Antrenorul Cosmin Contra vorbește în premieră despre o posibilă plecare de pe banca tehnică a echipei Dinamo București.

”Câinii” au fost învinși de Universitatea Craiova, scor 0-1, și au ajuns la patru eșecuri de la sosirea lui ”Guriță”.

Omogenitatea este în continuare o problemă cheie pe care Cosmin Contra trebuie să o rezolve. La nivel individual, stă foarte bine, dar ca echipă bifează înfrângere după înfrângere.

Va pleca antrenorul Cosmin Contra de la Dinamo?

La conferința de presă susținută la finalul meciului Dinamo – Universitatea Craiova 0-1, tehnicianul Cosmin Contra a vorbi pentru prima dată despre posibilitatea de a fi demis de noua conducere a clubului din cauza lipsei de rezultate.

”Mai avem 23 de meciuri în continuare, mai sunt foarte multe puncte în joc. E clar că fiecare înfrângere face ca următorul meci să fie o finală. Pentru mine, meciul de sâmbătă cu Sepsi e o adevărată finală și voi încerca să pregătesc acest meci exact cum trebuie să fie pregătit”, a declarat tehnicianul ”câinilor”.

”E necesară o victorie ca să ne liniștim din toate punctele de vedere și să începem să urcăm în clasament. Victoriile sunt cele care țin antrenorul în funcție. Eu, din păcate, din 6 meciuri am doar o victorie și un rezultat de egalitate, foarte puțin din punctul meu de vedere”, a continuat Contra.

”Dacă nu începem să câștigăm, va fi o problemă foarte mare pentru că presiunea va fi din ce în ce mai mare. Am adus jucători foarte buni, care ar trebui să aducă rezultate, dar din păcate nu am reușit să facem asta. Ar trebui să ne trezim toți, eu primul, și să mergem sâmbătă la Sepsi și să arătăm mult mai bine decât am arătat acum.

Nu știu dacă există răbdare din partea conducerii. Sunt riscurile meseriei și o știu foarte bine. Rezultatele te țin în funcție… Face parte din joc și dacă nu vom câștiga foarte repede, există posibilitatea ca noii patroni să se gândească la o schimbare. Când nu sunt rezultate, cel care cade primul este antrenorul”, a încheiat Contra.

