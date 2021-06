Cosmin, probleme de sănătate grave la Survivor România. De ce a fost eliminat: “Plămânul afectat”

Faimosul din Republica Dominicană se confruntă cu serioase probleme de sănătate, care din păcate, s-au agravat în ultima perioadă. Potrivit unei fostei concurente de la Kanal D, are dureri foarte mari de spate, lucru confirmat chiar de el.

Acesta este și motivul pentru care a ajuns de urgență la spital pentru mai multe analize amănunțite. Se pare că medicii nu îi mai dau voie să intre pe traseu, motiv pentru care competiția se încheie pentru el în această seară, după cum a anunțat Daniel Pavel.

„Mă simt ok atunci când nu fac efort sau când sunt sub supraveghere medicală, sub tratament. Nu mai sunt apt să fac efort, asta este momentul de care îmi era cea mai mare teamă.

Am insuficiență respiratorie și un plămân afectat, de aceea nu puteam respira foarte bine. Simțim tot ce nu este ok pentru organismul nostru, din păcate astea sunt consecințele”, a spus Cosmin Stanciu de la Survivor România.

Cosmin Stanciu, scos din reality show-ul Survivor România. Ce i se întâmplă

„Cosmin avea dureri de spate și când eram eu în competiție. Se ocupa domnul doctor Teo de el. Din ce am reușit să văd, starea lui s-a agravat în ultima vreme.

Nu a fost nici la consiliu. Am văzut că doctorul îi făcea masaj. Se plângea de dureri”, a declarat Andreea Lodbă, după ce a fost eliminată de la Survivor România.

Se pare că spusele fostei concurente de la Kanal D nu sunt tocmai departe de adevăr. Cosmin Stanciu se plânge de o perioadă lungă de dureri în zona spatelui. Din nefericire, aceste dureri insuportabile au început să fie și în zona pieptului.

Cosmin Stanciu, probleme medicale și în trecut. A spus totul acum

Faimosul a fost transportat la spital în urmă cu aproximativ o săptămână, mărturisind la un moment dat că a suferit și în trecut din cauza problemelor de sănătate.

Cosmin Stanciu a fost nevoit să renunțe la un sport pe care l-a îndrăgit foarte mult din cauza unei accidentări serioase ce i-a adus o ruptură de mușchi.

„Am avut o accidentare, o ruptură de mușchi la un campionat mondial, chiar în calificări, și nu am mai putut continua competiția.

În anul precedent, fusesem campion mondial. Atunci m-am întrebat dacă mai sunt bun sau evenimentele din viața mea m-au dus la acea accidentare.

Mama decedase cu puțin timp înainte și mi-a lipsit concentrarea la antrenamente”, a povestit Faimosul de la Survivor România, în timpul competiției sportive.