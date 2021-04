Cosmin Gîrleanu, calificat la JO înainte de lockdown-ul planetar: “Știam că e ultima gală și am dat tot!”. Exclusiv

Cosmin Gîrleanu este primul pugilist român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Boxerul a obținut calificarea cu câteva ore înainte de carantina provocată de apariția noului coronavirus, în martie 2020.

Pugilistul în vârstă de 21 de ani este protagonistul episodului 61 din seria “Olimpicii României” și în interviul acordat pentru FANATIK a povestit cum s-a apucat de box și care a fost drumul său spre Jocurile Olimpice.

Cosmin Gîrleanu s-a calificat în limitele categoriei 52 de kilograme în ultima gală, desfășurată la Londra, dinainte de carantina instaurată în toată lumea ca urmare a pandemiei de coronavirus, în luna martie a anului trecut.

“La început nu mi-a plăcut. Dar, după primul meci s-a schimbat asta”

Cosmin, în primul rând povestește-ne cum te-ai apucat de box?

– Provin dintr-o familie de sportivi. Tata a fost cel care m-a îndrumat către acest sport. El a făcut lupte.

Ce te-a determinat să faci box pentru performanță?

– La început nu mi-a plăcut. Dar, după primul meci s-a schimbat asta. A început totul să îmi placă. Voiam să devin cel mai bun. A fost o motivație să merg la sală zilnic și să devin cel mai bun în ceea ce fac.

La ce vârstă ai avut primul meci?

– Cred că la 12 ani. În momentul în care am urcat în ring am simțit adrenalina aia, emoțiile și când a început lupta a dispărut totul. Bineînțeles, eram mic, nu știam eu prea multe decât să mă bat. Mi-a plăcut foarte mult.

“Toată munca de când sunt mic înseamnă această calificare la Jocurile Olimpice”

Ai ajuns 9 ani mai târziu la Jocurile Olimpice…

– Toată munca de când sunt mic înseamnă această calificare la Jocurile Olimpice. Este toată munca mea pe care am pus-o în toți acești ani, turneul de calificare și faptul că am reușit să merg la Tokyo.

Care sunt sacrificiile pe care le face un boxer?

– În primul rând merg în fiecare zi la sală, două antrenamente, stau în cantonament, departe de familie, de oameni dragi. Slăbim foarte mult, există mult stres și multe alte sacrificii.

“Echipa Spaniei a spus că după acea gală, competiția de calificare va fi suspendată din cauza coronavirusului. Am dat tot”

Ai vorbit despre slăbire. Știu că regimul este foarte strict în ceea ce îi privește pe pugiliști. Ai vreodată liber să mănânci ceea ce îți place?

– Da. Nu neapărat că am avut liber, dar, vă dați seama, orice sportiv care are o dietă, mai are pofte. Avem voie, dar nu în pregătire. Acolo avem o dietă și trebuie să o respectăm cu sfințenie. După competiție putem să ne răsfățăm și noi cu ceva dulce, să zic așa.

Povestește-ne te rog aventura de calificare la Jocurile Olimpice. Ai obținut biletul spre Tokyo cu câteva ore ca lumea întreagă să intre în carantină…

– Eu am aflat asta în drum spre sală. Echipa Spaniei a spus că după acea gală, competiția de calificare va fi suspendată din cauza coronavirusului. Și a fost un plus pentru mine. Mi-am spus că o să dau tot ce pot, tot ce am, mai ales că dacă aș fi câștigat, m-aș fi calificat. Ceea ce s-a și întâmplat.

La Tokyo ți-ai propus vreun obiectiv?

– Aș vrea să urc pe podium.

“Mi-ar plăcea să fac pasul la profesioniști”

Cum e concurența?

– Foarte mare, am adversari foarte puternici din mai multe țări. Trebuie să fiu super pregătit și sper să îmi meargă foarte bine acolo.

Ai vreun boxer preferat?

– Cred că mă asemăn cu Vasil Lomachenko puțin la stil. Nu am un boxer preferat. Îmi plac, dar nu am unul preferat. Îi urmăresc pe cei mai mulți din top.

Urmărești și luptele de la profesioniști?

– Da, sigur. Urmăresc mult luptele de la profesioniști.

După cariera de amator, îți dorești să faci pasul la profesioniști așa cum s-a întâmplat cu alți mari boxeri români?

– M-am gândit și cred că asta aș vrea să urmeze. Mi-ar plăcea să fac pasul la profesioniști.

“Sper să fac o figură frumoasă, să reprezint cât mai bine România și să îi fac pe cei de acasă mândri de mine”

Care este cel mai bun sfat din carieră?

– Am primit o grămadă de sfaturi, dar ceea ce mă motivează pe bine sunt vorbele de încurajare: «Hai!», «Trage de tine!». Pe mine asta mă motivează, mai ales dacă vin din partea oamenilor dragi, care mă cunosc cu adevărat.

Familia cum a primit vestea calificării la Jocurile Olimpice?

– Sunt bucuroși, mândri de mine, m-au susținut din toate punctele de vedere. Sper să fac o figură frumoasă, să reprezint cât mai bine România și să îi fac pe cei de acasă mândri de mine.