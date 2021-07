Cosmin Gîrleanu, pugilistul român care va participa la JO, s-a apucat de arte marțiale. Foto

Un fost fotbalist este , care vor debuta peste trei săptămâni.

Cosmin Gîrleanu s-a calificat în limitele categoriei 52 de kilograme în ultima gală, desfășurată la Londra, dinainte de carantina instaurată în toată lumea ca urmare a pandemiei de coronavirus, în luna martie a anului trecut.

A făcut senzație în kimono

Aflat în cantonament, Cosmin Gîrleanu a decis să diversifice antrenamentele și a lăsat deoparte mănușile pentru a lua lecții de jiu-jitsu de la unul dintre cei mai titrați sensei de arte marțiale din România, Ciprian Cărăușu.

”M-am simțit foarte bine, am învățat tehnici noi și i-am spus și lui Ciprian că mă voi întoarce la el în sală ca să învăț cât mai mult pentru că îmi place”, a declarat pugilistul.

a arătat că este un talent înnăscut pentru practicarea artelor marțiale. Sensei Ciprian Cărăușu a lăudat calitățile lui Gîrleanu, căruia i-a transmis că îl așteaptă la sală cu o medalie olimpică la gât.

”Îmi place foarte mult să predau mai ales unor oameni de calitatea lui, este extraordinar să ai așa oameni în sală. Sper să câștige la Tokyo și să revină măcar așa din când în când și la noi la jiu-jitsu”, a spus maestrul în arte marțiale, Ciprian Cărăușu.

Cosmin Gîrleanu va boxa în turneul olimpic de box de la Tokyo în limitele categoriei 52 de kilograme. Doar doi pugiliști români vor lupta în Japonia pentru o medalie olimpică.

Cosmin Gîrleanu vrea o medalie cât mai strălucitoare

Înainte de box-ul, Cosmin Gîrleanu a jucat și fotbal. S-a reorientat în urmă cu 10 ani, dar nu regretă. Spune că a fost visul lui să participe la Jocurile Olimpice.

”Asta mi-am propus de mic, să ajung la Jocurile Olimpice, dacă tot mă apuc de un sport să îl duc până la capăt. Abia aștept să ajung acolo ca să intru în ring și să pot aduce o medalie strălucitoare pentru România”, povestește Gîrleanu.

Boxerul spune că amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice a picat cum nu se poate mai bine pentru că a avut timp să-și studieze adversarii. Simte că va fi un turneu de neuitat așa că și-a tatuat și cercurile olimpice pe antebraț.

”A fost un an greu dar și bun pentru că am avut timp să îmi studiez foarte bine adversarii și să mă pregătesc foarte bine. Au fost și momente în care nu-mi dădeam prea multe șanse de calificare la Jocurile Olimpice, din cauza gurilor rele de prin jur, dar am crezut în mine și am avut oameni care m-au susținut mereu. Calificarea a fost un vis împlinit”, a mai spus Gîrleanu.

În cei 10 ani de când s-a apucat de box, Cosmin Gîrleanu a adunat o salbă de medalii, 13 dintre acestea de campion al României. În urmă cu șase ani a triumfat și la Campionatul Mondial de juniori. Mai are în palmares titlurile de vicecampion european la juniori și la seniori U22.