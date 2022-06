Cosmin Matei, acuze dure la adresa foștilor colegi de la Dinamo după retrogradarea în Liga 2: ”Nu au înțeles gravitatea situației”

Situația ”câinilor” este una disperată la echipă. După ce majoritatea jucătorilor au plecat, antrenorul Gheorghe Mihali a explicat pentru FANATIK la Dinamo.

Foștii colegi de la Dinamo, acuzați de Cosmin Matei după retrogradare

Jucător de calitate, Cosmin Matei și-a găsit imediat echipă în Liga 1, semnând cu Sepsi OSK, dar nu poate trece peste retrogradarea lui Dinamo. El a rememorat meciurile de baraj cu U Cluj și își acuză foștii colegi că nu au înțeles în ce situație se afla clubul.

”Nu toate lumea s-a ridicat la nivelul meciului. Nu au înţeles importanţa meciului sau gravitatea. A fost grav, să te scoată o echipa din Liga 2, care a terminat pe locul 3. Să te scoată la baraj, în condițiile în care nu i-ai bătut nici în retur. Situația a fost delicată.

Cei care sunt în continuare la Dinamo au de suferit pentru că acele condiţii nu sunt cum ar trebui să fie. Oamenii care au muncit 10 luni că să salveze echipa. Domnul Zăvaleanu, pe care îl apreciez foarte mult, și știu câte eforturi a făcut și câte face în continuare.

Cei care am plecat și ne-am găsit echipe suntem ok, dar cei care au rămas duc în continuare greul. Ţin legătură cu majoritatea de acolo. Am văzut așa câteva detalii, sper ca totul să se rezolve și un să salveze situația”, a declarat Matei, pentru .

Jucătorii, vinovați pentru rușinea trăită de Dinamo

Mijlocașul a dezvăluit că în Ștefan cel Mare nu au existat probleme financiare, salariile fiind plătite la zi. În aceste condiții, Matei consideră că principala vină a retrogradării este a jucătorilor.

”Cred că ar fi un moment trist pentru toți dinamoviștii dacă această echipă ar muri. Probleme financiare au fost, dar jucătorii nu le-au simțit pentru că salariile până în penultima luna au fost plătite la zi. În data de 15 au fost virați banii.

S-a dat vina tot timpul de pe unul pe celălalt. Ba antrenorul, ba jucătorul, ba conducerea. Doar jucătorii au greșit, pentru că noi am fost pe teren la meciul de baraj. Acolo trebuia să se facă diferența și să se vadă care este echipa de prima liga. Dar nu a fost și s-a ajuns în situația asta”, a spus Matei.

Matei mizează pe ideea lui Gică Hagi

În final, Cosmin Matei a vorbit despre alegerea de a semna cu Sepsi OSK și despre obiectivele pe care le are la gruparea covăsneană: ”A fost o perioada dificilă pentru mine, pentru că a fost un eșec mare. Trebuie să privesc înainte, am început un nou drum, aici la Sepsi.

Am fost primit foarte bine de către băieți, mă simt foarte bine și sper să-i ajut cât pot de mult. A fost un sezon greu, dar eu am încercat să dau tot ce am avut mai bun și consider că am făcut tot ce am putut posibil. În acest sezon, am același obiectiv.

Vreau să dau tot ce am mai bun și să îmi îmbunătățesc cifrele, să reușesc să înscriu mai multe goluri. Asta am învățat-o de când eram la domnul Hagi. Atacanții trebuie să primească pase și să înscrie goluri. Condițiile sunt foarte bune, îmi place foarte mult, se lucrează foarte mult”.