Cosmin Matei, direct în topul fotbaliștilor români suspendați pentru dopaj. L-a egalat pe Adi Mutu

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TAS a dat verdictul definitiv în privința lui Cosmin Matei (34 de ani). Fotbalistul lui Sepsi a fost suspendat nouă luni pentru dopaj. Mijlocașul va rata aproape tot sezonul 2026-2027 și a intrat în galeria „selectă” a jucătorilor suspendați din același motiv.

Cosmin Matei, în topul fotbaliștilor români suspendați pentru dopaj

Cosmin Matei își va lua pauză de la fotbal în această stagiune, după decizia TAS, aceea de a îl suspenda nouă luni pentru folosirea de substanțe interzise. Inițial, ANAD (n.r. – Agenția Națională Anti-Doping) îl suspendase pe mijlocașul lui Sepsi pentru șase luni, după ce în proba recoltată în februarie 2024 a fost depistată substanța 5-metilhexan-2-amină.

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Acesta este un stimulent aflat pe lista interzisă a WADA. Ulterior, Comisia de Apel a ANAD a anulat sancțiunea, dar Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) a contestat decizia la TAS. dintre care una este deja executată.

Matei, „egalul” lui Mutu

Suspendarea de nouă luni îl plasează pe Cosmin Matei lângă Adrian Mutu în ceea ce privește durata uneia dintre cele mai cunoscute sancțiuni pentru dopaj primite de un fotbalist român. „Briliantul” a fost suspendat de două ori în carieră, a doua pedeapsă fiind una mai drastică.

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În 2004, Adi Mutu a fost suspendat șapte luni după Apoi, în 2010, când era jucătorul Fiorentinei, golgheterul all-time al naționalei României a fost suspendat nouă luni pentru că a folosit sibutramină, o substanță care acționează asupra sistemului nervos central, crescând nivelul de serotonină și noradrenalină, ceea ce reduce senzația de foame și poate crește ușor consumul de energie.

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Alexandru Ioniță II, suspendare record

Nu doar Adrian Mutu și Cosmin Matei au fost suspendați pentru dopaj în fotbalul românesc. Mai sunt și alți jucători care au fost pedepsiți pentru că au încălcat regulamentele antidoping. Alexandru Ioniță II (31 de ani) este fotbalistul care a stat cel mai mult pe bară din cauza dopajului.

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Ioniță II a primit o suspendare de un an, în 2021, când ANAD a stabilit că mijlocașul a utilizat o metodă interzisă, respectiv administrarea intravenoasă a unor perfuzii (IV Drip) peste limita permisă de Codul Mondial Antidoping. În același dosar au fost sancționați și foștii săi colegi de la Astra Giurgiu, Kehinde Fatai (un an) și Takayuki Seto (opt luni).

Ioniță a susținut că tratamentul avea la bază vitamine și era destinat recuperării, dar regulamentul WADA interzice administrarea intravenoasă peste un anumit volum fără o justificare medicală validă. Deși a primit pedeapsa în aprilie 2021, Ioniță II a stat pe bară mai mult de un an, mai exact până în iulie 2022. i s-a prelungit sancțiunea pentru că nu a respectat intredicția de a se antrena în baza unui club în timpul primei sancțiuni, iar el a mers și s-a pregătit cu Dinamo.

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Primul nume important din fotbalul românesc implicat într-un scandal de dopaj

Nicolae Grigore (43 de ani), actualul antrenor de la Gloria Bistrița, este primul nume important din fotbalul românesc susendat pentru dopaj. În 2004, când era jucător la FC Brașov, fostul mijlocaș a fost depistat pozitiv la nandrolon, un steroid anabolic interzis, și a primit o suspendare de șase luni. Ulterior, pedeapsa i-a fost redusă la trei luni, dar cazul său a reprezentat unul dintre primele dosare de mare impact din sportul românesc după înființarea ANAD.

Adrian Neaga, „salvat” de transferul la Steaua

Înaintea lui Nicolae Grigore a existat însă cazul atacantului Adrian Neaga (47 de ani) și al portarului Cristian Buturugă (47 de ani) prinși dopați, în 2001, după un meci FC Argeș – Rapid 0-2. În urina celor doi s-au găsit urme de metonolon, o substanță interzisă folosită în special de halterofili pentru mărirea masei musculare. La scurt timp, Steaua l-a transferat pe Neaga pentru 800 de mii de dolari, iar cazul a ajuns la Comisia de Disciplină a LPF, care a invocat un paragraf învechit de regulament și a decis ca jucătorii să nu fie suspendați. Chiar dacă COSR a protestat vehement și a suspendat jucătorii din loturile olimpice, LPF a menținut decizia.

„E adevărat, am fost puțin sentimentaliști. Dacă-l suspendam pe Neaga, acest băiat talentat de 20 de ani, atunci îl terminam, îl urcam pe garduri. Dar asta nu înseamnă că la următorul caz vom proceda la fel. Vom fi mult mai drastici”, declara Alexandru Boc, cel care, în 2021, era președintele Comisiei de Disciplină.

Neaga și Buturugă n-au fost suspendați, dar FC Argeș a primit o amendă în valoare de 200 de milioane de lei (n.r. – vechi). În schimb, medicii Octavian Puiu și Dragoș Șerb au fost avertizați, iar asistentul medical Nicolae Piștalu a luat o suspendare de doi ani.

Lumea trebuie să ştie că Neaga ar fi fost sigur suspendat în vara lui 2001, atunci când a fost prins dopat, dacă nu ar fi venit la Steaua. Dar nu spun mai multe” – Gigi Becali

Paul Pîrvulescu s-a autodenunțat

Paul Pârvulescu (37 de ani) a fost, la rândul său, suspendat de ANAD după ce a recunoscut că a apelat la perfuzii intravenoase pentru recuperare. Deși nu a fost depistat pozitiv cu o substanță interzisă, Pîrvulescu a încălcat regulamentul prin utilizarea unei metode interzise. În urma declarațiilor date de fostul fundaș stânga, Agenţia Naţională Anti-Doping s-a autosesizat și i-a transmis fotbalistului că este suspendat începând cu 3 iunie 2020. În lipsă de probe, sancțiunea a fost una provizorie, astfel că Pîrvulescu a putut sa revină pe teren în vara aceluiași an.