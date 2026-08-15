Cosmin Matei, la un pas de retragere! Prima reacție a jucătorului după ce a fost suspendat 9 luni de WADA: „Vreau să ies din fotbal cu capul sus”

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Cosmin Matei a trecut printr-o perioadă de coșmar, iar cazul său a alarmat toată lumea fotbalului. Jucătorul a vorbit în premieră pentru FANATIK despre scandalul de dopaj în care a fost implicat și care

Cosmin Matei rupe tăcerea după ce a fost suspendat de WADA timp de 9 luni

Cosmin Matei (34 de ani) este unul dintre cei mai importanți oameni de la Sepsi. El a primit recent o suspendare uriașă din partea TAS. Fotbalistul covăsnenilor a fost sancționat cu o pedeapsă de 9 luni pentru dopaj, urmând să mai revină abia în aprilie-mai 2027, la final de sezon. Decizia definitivă în cazul său a fost anunțată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv vineri, 7 august. FANATIK a discutat cu experimentatul fotbalist despre întreaga situație, dar și despre multe alte subiecte interesante ce îl privesc.

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Cosmin, cum te simți după tot ce s-a întâmplat?

– O veste neplăcută pentru mine după un proces foarte lung întins pe mai bine de 2 ani. Încerc să mă adaptez cât mai repede la situația actuală și să mă pregătesc ca să revin într-o formă fizică mult mai bună. Am această dorință și ambiție să arăt că se poate după tot ce mi s-a întâmplat.

Când crezi că ai putea să revii pe teren?

– Revenirea mea oficială la antrenamente va fi la jumătatea lunii februarie. La jumătatea lui aprilie voi fi eligibil să joc. Acesta e planul și voi trage tare pentru că nu vreau să îmi închei cariera cu această suspendare, ci să ies din fotbal cu capul sus. Vreau să mă autodepășesc și am discutat foarte mult cu Ovidiu Burcă pe tema asta.

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Cosmin Matei a primit vestea cu 2 zile înainte de meciul cu FCSB

Ești căpitanul echipei, ai un rol important în vestiar, îți simt băieții lipsa?

– Sincer da. Și eu le simt lipsa și e neplăcut că am fost scos din acest grup. E o atmosferă frumoasă la Sepsi și din păcate nu mai pot fi alături de ei la meciuri.

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A fost greu în tribună la ?

– Îți dai seama. Am primit vestea cu 2 zile înainte de meci. Eu mă pregăteam să joc și eram concentrat pe asta. Îmi doream mult să fiu acolo și a fost dificil să privesc din tribună. Să nu uităm că Sepsi e o nou-promovată și a jucat în fața echipei cu cel mai bun lot.

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Cosmin Matei, recunoscător conducerii lui Sepsi

Domnul Dioszegi îți oferă un nou contract și în semn de respect pentru tine. Cum ți se pare acest gest?

– Chiar nu știu ce ar mai putea fi de spus despre acești oameni, despre domnul Dioszegi și toată susținerea pe care mi-a arătat-o în acești doi ani cât a durat procesul. Mai ales că practic le-am stricat planurile pentru că totul era construit și cu mine în teren. Apreciez foarte mult și probabil alte cluburi mi-ar fi reziliat contractul. Le mulțumesc și respectul este reciproc. Am dat totul și chiar mă simt foarte apreciat și împins de la spate să trec peste tot. Vreau să merg înainte și să fiu exemplu pentru băiatul meu care e la început cu fotbalul.

Ai început bine sezonul, ai marcat împotriva Corvinului în prima etapă și ai adus un punct echipei…

– Da, mă simțeam bine și regretul e mare. Nu vreau să mă mai gândesc pentru că eram și într-o formă bună, încrezător și foarte bine și din punct de vedere mental.

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Cosmin Matei s-ar fi lăsat de fotbal dacă primea o suspendare mai mare

Simt din vocea ta că te apasă această suspendare. E cel mai dificil moment din cariera ta?

– Cu siguranță da. Chiar mai greu decât retrogradarea cu Dinamo și apoi cu Sepsi. E un moment diferit pentru că putea să îmi pună capăt carierei. Dacă eram suspendat 2 ani nu aș mai fi continuat. Eu am făcut tot posibilul să evit această suspendare, ba chiar în motivarea pe care am făcut-o la TAS sunt încadrat la o sentință ușoară doar datorită că pre-workout-ul pe care l-am consumat nu avea specificat pe etichetă că este verificat de o a treia entitate. Au crezut în neintenția mea de a mă dopa. Nu știu cum puteam evita așa ceva…

E o situație asemănătoare cu ?

– Da, exact. Se poate spune. O contaminare fără să am nici cea mai mică idee. La noi s-a consumat acel model în vestiar de alți colegi, era verificat de medicul echipei, dar nu e un laborator ca să verifice substanțele, au fost și alții care au fost la doping. La mine s-a găsit o concentrație de 5-metilhexan-2-amină, iar celelalte recipiente care au fost folosite de mai mulți colegi nu erau contaminate. Deci cel pe care l-am consumat eu era contaminat, alte recipiente pe care le-am comandat, unele erau contaminate, altele nu.

Cât are de gând să mai joace și decizia pe care a luat-o

Deci dacă nu erai selectat la testul antidoping la meciul cu Craiova situația putea să fie alta, nu?

– Cu siguranță. S-au legat așa toate să ajung în situația asta. Am avut ghinion. Asta e viața, trebuie să fie învățătură de mine, poate trebuie să văd lucrurile altfel și sunt fericit de altceva. Eu nu sunt deloc căzut, ci doar dezamăgit de situația în care am ajuns. Am 6 luni de stat, e ca o accidentare mai gravă. Colegul meu Nicolae Păun a stat pe bară 1 an și jumătate. Deci se poate și mai rău.

Cât mai ai de gând să joci?

– Sincer eu aș vrea să mai joc încă două sezoane. Îl am pe Adnan Aganovic care trage tare și cred că și eu pot face asta. Dacă mă țin picioarele și sunt sănătos voi juca cât pot de mult. Vreau să îmi închei cariera la Sepsi în 2-3 ani. Din iarnă voi semna probabil un nou contract, dar n-am discutat nimic, ne-am înțeles așa din priviri.

Marele regret al lui Cosmin Matei

Vei avea un program special de pregătire?

– Chiar acum am vorbit cu Ovidiu Burcă și a rămas că vom discuta telefonic săptămânal. Mi-a sugerat un program de pregătire, o metodă prin care să mă îmbunătățesc, nu doar să mă mențin din punct de vedere fizic.

Ai vreun regret?

– Chiar am pentru că inițial am primit o suspendare de 6 luni de la Agenția Națională Antidoping. Am făcut apel la Guvern din cauză că am crezut că pot câștiga și acea victorie provizorie m-a adus astăzi în situația de a primi cu 3 luni mai mult. Eu dacă acceptam atunci acum mai aveam 5 luni, le executam și terminam de acum 2 ani tot bâlciul ăsta. Asta e, am crezut în mine și atunci echipa era într-un moment dificil și am vrut să ajut. M-a afectat apoi puțin că am continuat cu acest proces și voiam să termin pe teren sezonul trecut, să pun umărul la promovare.

Cosmin Matei trage un semnal de alarmă cu privire la dopaj

E normal ca un astfel de proces să țină mai bine de 2 ani?

– Sincer nu știu ce să zic, nu vreau să critic pe nimeni, dar suntem la un nivel de lipsă de cunoaștere incredibil. Cel puțin vestiarele în care am fost eu nu au nici cea mai mică idee despre antidoping sau educație în acest sens. E ceva groaznic! Nici nu….

Ce vrei să spui mai exact?

– E atât de mult de vorbit. Cred că sunt atât de mulți sportivi în România care fac în continuare exact ce am făcut eu. Nici nu vreau să îmi imaginez pentru că ei te pun în niște situații în care îți e practic imposibil să îți ajuți organismul să te îmbunătățești, să iei suplimente care să te ajute pentru că e ceva normal. Este un sport de performanță și e un efort fizic extrem de ridicat.

Cosmin Matei consideră că riscul dopajului în sportul românesc este extrem de mare

Ce acuze ți s-au adus?

– Mi-au zis că de ce nu am testat acest pre-workout într-un laborator recunoscut de WADA. Să fac o testare de nivelul ăsta costă 480 de euro pe un supliment pe care plătești 80 de euro și îl ții 3 săptămâni. Deci ar fi o investiție de 600 de euro pe un supliment, iar în România e greu pentru jucători să își permită acest lucru. Sunt salarii de 2.000 de euro la nivelul primei ligi. Plus că ei mai multe suplimente: aminoacizi, magneziu, proteină, creatină. Te costă mii de euro lunar să testezi toate astea.

Deci tu ești convins că sunt foarte mulți sportivi care se dopează fără să știe?

– Cu siguranță! Sunt convins! Ei mi-au spus că ești responsabil pentru orice consumi. Din ce știu eu nu sunt suplimente de genul pe care WADA să pună ștampilă și să le garanteze. Eu nu știu pe nimeni să fi folosit. Acest model de pre-workout nu mai este folosit la Sepsi, dar este în continuare pe piață. Eu l-am luat de pe nutriland.com, un site foarte cunoscut în România, adică nu l-am comandat din China. Eu zic că am procedat destul de profesionist. Ion Gheorghe de la Voluntari a fost cu el la doping, am făcut cât de cât o cercetare și credeam că este sigur.

De ce a durat atât de mult procesul și ce amendă va plăti

Și totuși de ce 2 ani și ceva de procese?

– Păi sunt foarte multe spețe și tot primeam amânări de până la 30 de zile. Ultima a fost până pe 17 septembrie și a venit decizia mult mai devreme. Speram în continuare la amânări și m-a dat peste cap. A ținut așa mult pentru că cei de la WADA au făcut apel în ultima clipă la TAS și a fost un caz complicat la mine. Au săptămâni în care eu am crezut că totul s-a terminat și am scăpat. Nici nu credeam că mai pot face apel. Ei erau foarte convinși că eu am consumat intenționat.

Ai primit și o amendă?

– Da, 20% din cheltuielile de judecată. Tot procesul cred că e undeva la câteva zeci de mii de euro, deci voi plăti niște mii de euro. Plus că am avut cheltuieli mari în această perioadă cu avocații, dar au lucrat foarte bine și am fost extrem de mulțumit de ei. Totul am plătit din banii mei. E o sumă importantă pentru un jucător din România.

Pe cine vede favorită la titlu în SuperLiga

Ce crezi că poate reuși Sepsi în acest sezon?

– Cred că ne vom menține în prima ligă, iar la anul să ridicăm pretențiile. Avem un lot bun, au venit niște jucători de calitate și tot ce se întâmplă la Sepsi e de foarte bună calitate. Munca asta profesionistă se va vedea în rezultatele echipei.

Cine se bate la titlu? Ai jucat și cu Rapid și U Cluj, ai văzut-o și pe FCSB…

– Sincer eu văd tot Craiova favorită pentru că au un lot foarte bun. Au început mai rău pentru că au avut și meciurile în cupele europene și nu sunt obișnuiți. Nu cred că vor avea probleme după ce se așează lucrurile. Apoi FCSB, care cred că are un lot fantastic și cu noi mi s-a părut că au cel mai bun mijloc din România. Dar parcă le lipsește ceva, spiritul ăla, motivația. Parcă nu se vede foamea asta de performanță.

Cosmin Matei, mesaj pentru fanii lui Dinamo

Dinamo?

– Arată bine. Mulți jucători tineri, ceva schimbări la nivel de lot. Cred că se vor clasa pe un loc mai bun ca anul trecut, dar nu cred că Dinamo se poate bate la titlu. Chiar dacă m-am certat cu suporterii lui Dinamo, bine fără să vreau, pentru că eu nu le-am răspuns la injurii niciodată și nu o voi face vreodată.

Te taxează cu fiecare ocazie…

– Da, dar eu respect acest club și îmi pare rău că am făcut parte din această istorie neagră, dar eu am sufletul împăcat pentru că eu am dat totul. Aveam variante mult mai bune atunci din punct de vedere financiar, dar am ales să vin la Dinamo cu sufletul și o parte din mine va rămâne mereu la Dinamo.